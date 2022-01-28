Не без помощи арендованных. Мариуполь не проиграл Шахтеру на сборах

За первые десять дней зимних сборов донецкий "Шахтер" успел отыграть один контрольный матч, а также провести 18 тренировок. У "Мариуполя" показатели немного скромнее - две тренировки и ноль игр. В принципе, это все, что следует знать о физических кондициях сегодняшних соперников. "Горняки" раньше стартовали и вообще должны были сегодня сыграть против иного оппонента. Но спарринг с Солигорском сорвался и была быстро найдена замена.

Читайте также Планы изменились. Шахтер сыграет на сборах против Мариуполя

Возможно, "Мариуполь" провел гораздо меньше тренировок, нежели коллектив де Дзерби, но сегодня им была открыта помощь с того фланга, который обычно закрыт в официальных играх. А именно, разрешение играть арендованным игрокам. Турбаевский, Драмбаев, Очеретько, Кащук, Шостак, Свитюха, Гончарук. Сегодня каждый из них появился с первых минут, чего не смог бы сделать в рядовом матче украинского чемпионата. Этот фактор дополнительно подогревал интерес к шоу на турецких полях.

Первый тайм мог вас удивить лишь в том случае, если вы впервые включили матчи при участии донецкого "Шахтера" против команд УПЛ. Мяч был в ногах "горняков" не менее 70 процентов времени, постоянные попытки атак и взлома обороны соперника. Стандартный набор. Вице-чемпион Украины контролировал ход встречи, хотя огромного множества моментов создать они не сумели. Удар Матвиенко после углового, крученный Антонио в перекладину, несколько прострелов. В принципе все. Гол забить в первые 45 минут фаворит не сумел.

"Мариуполь" играл просто. Маркевич сделал ставку на компактность у своих владений и контратаки. До перерыва "приазовцы" не пропустили, а значит план вполне рабочий. На чужую половину выбегали футболисты "Мариуполя" редко, а если бы не несколько сольных проходов Свитюхи, то и вспомнить нам было бы нечего. Нули в первом тайме при полном доминировании "Шахтера". Таков краткий итог.

Во втором тайме наставники освежили составы, что должно было ускорить матч. Но получилось не очень. "Мариуполь" действовал немного смелее, однако "Шахтеру" играть было все тяжелее и тяжелее, а моментов было все меньше и меньше. Неплохо в дальний угол целил Майкон, был свой удар у Мораеса, однако повторить подвиг против "Вольфсбергера", когда во второй половине удалось забить четыре раза, коллектив итальянского тренера не смог.

"Шахтер" прижал "Мариуполь" к концу матча, но Судаков, Тете и Мораес свои моменты не реализовали. А потому 0:0, сегодня без голов.

Контрольный матч, 28.01.2022

"Шахтер" - "Мариуполь" 0:0

"Шахтер": Трубин (Пятов 46) - Додо (Тобиас 46), Марлон (Витао 46), Матвиенко (Бондарь 46), Исмаили (Корниенко 46) - Бондаренко (Степаненко 46), Антонио (Майкон 46) - Нерес (Тете 46), Патрик (Судаков 46), Фернандо (Мудрик 46) - Педриньо (Мораес 46)

"Мариуполь": Турбаевский (Гальчук 46) - Стасюк, Меличенко, Быков (Удод 46), Драмбаев (Козык 46) - Мишнев, Шостак (Петерман 46) - Кащук (Хромей 67), Очеретько, Свитюха (Микитишин 46) - Гончарук (Холод 46)