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Остап Маркевич: Не знаю, потянут ли новые молодые игроки Мариуполя уровень УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Мариуполь снова усиливается молодежью

Остап Маркевич: Не знаю, потянут ли новые молодые игроки Мариуполя уровень УПЛ

Новина українською

Главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич рассказал о вызовах для молодых игроков своей команды.

"Мы не знаем, потянут ли уровень УПЛ те молодые футболисты, которые присоединились к нам. Во многих клубах есть молодежные команды, где наблюдают за футболистами 17-20 лет. Это решающий период для перехода игрока во взрослый футбол.

К сожалению, мы определяем уровень футболистов в играх УПЛ. Это сложно, так как процесс определения потенциала футболиста весьма длительный. Один игрок сразу все воспринимает, а другому нужно больше времени", - сказал Маркевич.

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В статье: ФК Мариуполь Остап Маркевич
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Источник:
ТК Футбол

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