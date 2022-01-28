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Остап Маркевич: Не знаю, потянут ли новые молодые игроки Мариуполя уровень УПЛ
Мариуполь снова усиливается молодежью
Главный тренер "
"Мы не знаем, потянут ли уровень УПЛ те молодые футболисты, которые присоединились к нам. Во многих клубах есть молодежные команды, где наблюдают за футболистами 17-20 лет. Это решающий период для перехода игрока во взрослый футбол.
К сожалению, мы определяем уровень футболистов в играх УПЛ. Это сложно, так как процесс определения потенциала футболиста весьма длительный. Один игрок сразу все воспринимает, а другому нужно больше времени", - сказал Маркевич.
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