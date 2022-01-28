Днепр-1 открыл программу сборов победой над болгарским клубом

Днепр-1 провел свой первый спарринг на сборе в Турции – 28 января подопечные Йовичевича сыграли с болгарским клубом Берое.

На первый тайм главный тренер Днепра-1 выставил фактически основной состав, который был разбавлен новичком Романом Вантухом, вернувшимся из аренды Валентином Рубчинским, и лучшим снайпером юношеского первенства Даниэлем Кивиндой.

В первой половине игры украинская команда владела солидным преимуществом и закономерно забила два гола – забили Рубчинский и Адамюк.

На второй тайм хорватский тренер Днепра-1 выпустил полностью обновленный состав, и игра несколько преобразилась. После перерыва больше владели преимуществом уже болгары, которые смогли отыграть один мяч.

Впрочем, большего днепряне сделать сопернику не позволили. Итоговые 2:1 – первая победа Днепра-1 на сборах.

Днепр-1 – Берое (Болгария) 2:1

Голы: Рубчинский, Адамюк (40, ) - Динков (76)

Днепр-1 1 тайм: 33. Юрчук (кап) (1.Кинарейкин,33), 3.Адамюк, 5.Нельсон, 11.Кравченко, 47.Вантух, 20. Ди Франко, 2. Рубчинский, 29. Назаренко, 14. Ярмолюк, 7. Довбик, 16. Кивинда.

Днепр-1 2 тайм: Кинарейкин (12. Кожокару, 60), 6. Чалый, 24. Лучкевич, 39. Сваток (кап), 23. Соловьев, 9. Гуцуляк, 30. Джурасек, 76. Пихаленок, 99. Билл, 99. .Демиденко, 28. Гуаль.