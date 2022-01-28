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Артем Бондаренко: Мариуполь - хороший спарринг-партнер, потому что много друзей, знакомых

Премьер-лига
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Артем Бондаренко: Мариуполь - хороший спарринг-партнер, потому что много друзей, знакомых

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Артем Бондаренко прокомментировал ничью с "Мариуполем" (0:0) в товарищеском матче в Турции.

– Есть, над чем работать и улучшать свою игру.

- Сегодня 13-й день сборов. Все идет по плану?

– Думаю, да, все идет по плану. Нас нагружают, мы стараемся улучшить наши наработки, игру. Предстоит очень много работы.

- Довольны ли вы выбором соперников и условиями тренировок в Турции?

– Конечно, грех жаловаться. В Украине сейчас минус 10-15. Тут приятная погода, хорошее зеленое поле. Спарринг-партнер хороший, потому что много друзей, знакомых. Я поиграл в этой команде год. Очень рад всех видеть, за всеми соскучился.

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В статье: ФК Мариуполь Шахтер (Донецк) Артем Бондаренко
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