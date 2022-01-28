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Трубин: Хотелось бы забить Мариуполю как можно больше
Шахтер и Мариуполь в Турции расписали нулевую ничью
Фото: ФК Шахтер Донецк
Голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин прокомментировал
– Конечно, хотелось бы забить и как можно больше, чтобы почувствовать уверенность. В игре, считаю, были как хорошие отрезки, так и моменты, которые можно и нужно улучшать. Но в целом неплохой день для нас. Нужно продолжать работать.
- Почему было много нереализованных моментов? Почему команде не совсем удалось выполнить установки?
– У всех бывают ошибки. Плюс хорошо действовали вратари. Над этим тоже нужно работать, как и над всеми остальными компонентами. С каждой тренировкой и контрольным матчем мы подойдем к тому, что будем реализовывать свои моменты, хорошо выходить из-под прессинга и все компоненты подготовим к чемпионату.
- Как команда настраивалась? Возможно, погода внесла коррективы в подготовку?
– Не сказал бы, погода более-менее хорошая. Поля такие, как надо. Настраивались как на ответственный матч, потому что нужно показывать, что требует главный тренер. Победы нужны для чувства уверенности перед стартом.
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