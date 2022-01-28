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Трубин: Хотелось бы забить Мариуполю как можно больше

Премьер-лига
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Шахтер и Мариуполь в Турции расписали нулевую ничью

Трубин: Хотелось бы забить Мариуполю как можно больше

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин прокомментировал ничью с "Мариуполем" (0:0) в товарищеском матче в Турции.

– Конечно, хотелось бы забить и как можно больше, чтобы почувствовать уверенность. В игре, считаю, были как хорошие отрезки, так и моменты, которые можно и нужно улучшать. Но в целом неплохой день для нас. Нужно продолжать работать.

- Почему было много нереализованных моментов? Почему команде не совсем удалось выполнить установки?

– У всех бывают ошибки. Плюс хорошо действовали вратари. Над этим тоже нужно работать, как и над всеми остальными компонентами. С каждой тренировкой и контрольным матчем мы подойдем к тому, что будем реализовывать свои моменты, хорошо выходить из-под прессинга и все компоненты подготовим к чемпионату.

- Как команда настраивалась? Возможно, погода внесла коррективы в подготовку?

– Не сказал бы, погода более-менее хорошая. Поля такие, как надо. Настраивались как на ответственный матч, потому что нужно показывать, что требует главный тренер. Победы нужны для чувства уверенности перед стартом.

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В статье: ФК Мариуполь Шахтер (Донецк) Анатолий Трубин
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