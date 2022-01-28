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Кривцов о войне на Донбассе: До последнего не верил, что в XXI веке возможны такие события

Премьер-лига
(1 голосов)

Защитник Шахтера вспомнил 2014 год

Кривцов о войне на Донбассе: До последнего не верил, что в XXI веке возможны такие события

Фото: Шахтер / Автор – неизвестен

Новина українською

Защитник "Шахтера" Сергей Кривцов рассказал о начале военных действий на Донбассе.

– До последнего не верил, что в XXI веке возможны такие события. На зачатках конфликта в новостях показывали, как начали крутить парня из-за того, что он на каком-то собрании начал гимн Украины. Я вообще не понял, из-за чего это все происходит.

Два последних домашних матча мы доигрывали в Черкассах, так как уже ставили блокпосты. Делали это лица не славянской национальности.

– Кавказской?

– Да, ближе к этим.

Уезжая из Донецка в Запорожье в отпуск, оставил машину на базе, так как она далеко от города. Но только я приехал в Запорожье, как мне звонит начальник службы безопасности и говорит: "Забирай машину, потому что мы не знаем, куда может прилететь". Я забрал, а через короткий промежуток времени базу обстреляли.

Из недвижимости у меня там оставалась квартира, в этом году я ее продал. За смешные деньги, раза в 4 потерял. Но нам грех жаловаться, "Шахтер" создает нам все условия, а у людей не то что недвижимость там – они просто не могут уехать.

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В статье: Сергей Кривцов Шахтер (Донецк)
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Источник:
Пряма червона

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Комментарии (6)
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Fishing 555 (Rivne)
28.01.2022 в 22:31
Да и я не верил. Но приходится запад пришёл и превратил Украину в зверьё против собственного народа. Такая у них политика. Бандеровщина ожила. Геноцид собственного народа.
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Gafan777 (Каменка)
28.01.2022 в 22:34
та ты шта? не, не слышал
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0
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
28.01.2022 в 22:22
Это люди, которые не хотят жить в 21м веке, а хотят воевать, грабить, гнобить.....
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+1
0
Algrab (Костопiль)
28.01.2022 в 22:13
Нехай далі дудять...
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+1
0
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odinvodin (Доброполье)
28.01.2022 в 22:10
С 4-го года а ля герр ком а ля герр...
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0
0
Gafan777 (Каменка)
28.01.2022 в 22:06
да Серёженька, люди они больны кто берёт оружие, но не оружие убивает человека , а человек человека.
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+3
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