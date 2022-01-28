Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кривцов о войне на Донбассе: До последнего не верил, что в XXI веке возможны такие события
Защитник Шахтера вспомнил 2014 год
Фото: Шахтер / Автор – неизвестен
Защитник "
– До последнего не верил, что в XXI веке возможны такие события. На зачатках конфликта в новостях показывали, как начали крутить парня из-за того, что он на каком-то собрании начал гимн Украины. Я вообще не понял, из-за чего это все происходит.
Два последних домашних матча мы доигрывали в Черкассах, так как уже ставили блокпосты. Делали это лица не славянской национальности.
– Кавказской?
– Да, ближе к этим.
Уезжая из Донецка в Запорожье в отпуск, оставил машину на базе, так как она далеко от города. Но только я приехал в Запорожье, как мне звонит начальник службы безопасности и говорит: "Забирай машину, потому что мы не знаем, куда может прилететь". Я забрал, а через короткий промежуток времени базу обстреляли.
Из недвижимости у меня там оставалась квартира, в этом году я ее продал. За смешные деньги, раза в 4 потерял. Но нам грех жаловаться, "Шахтер" создает нам все условия, а у людей не то что недвижимость там – они просто не могут уехать.
Популярное сейчас
- Украинский боксер Вирчис покончил жизнь самоубийством - СМИ
- Креатура Папы Гуйе? Что известно о потенциальном африканском новичке Металлиста
- Украина - Португалия. Анонс и прогноз на матч Евро-2022 по футзалу
- Трудности Шевченко, очередной трансфер Руха. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Усик подарил Миколенко перчатки и получил взамен футболку Эвертона. ФОТО
- Олег Блохин купил себе внедорожник Audi более чем за 2 млн гривен - ФОТО