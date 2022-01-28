Кривцов о войне на Донбассе: До последнего не верил, что в XXI веке возможны такие события

Защитник " Шахтера " Сергей Кривцов рассказал о начале военных действий на Донбассе.

– До последнего не верил, что в XXI веке возможны такие события. На зачатках конфликта в новостях показывали, как начали крутить парня из-за того, что он на каком-то собрании начал гимн Украины. Я вообще не понял, из-за чего это все происходит.

Два последних домашних матча мы доигрывали в Черкассах, так как уже ставили блокпосты. Делали это лица не славянской национальности.

– Кавказской?

– Да, ближе к этим.

Уезжая из Донецка в Запорожье в отпуск, оставил машину на базе, так как она далеко от города. Но только я приехал в Запорожье, как мне звонит начальник службы безопасности и говорит: "Забирай машину, потому что мы не знаем, куда может прилететь". Я забрал, а через короткий промежуток времени базу обстреляли.

Из недвижимости у меня там оставалась квартира, в этом году я ее продал. За смешные деньги, раза в 4 потерял. Но нам грех жаловаться, "Шахтер" создает нам все условия, а у людей не то что недвижимость там – они просто не могут уехать.