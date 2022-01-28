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СМИ: Галатасарай начал переговоры по Довбику

Премьер-лига
(2 голосов)

И снова Турция

СМИ: Галатасарай начал переговоры по Довбику

Фото: UA-Футбол/Автор - Павел Маменко

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Турецкий "Галатасарай" заинтересовался форвардом "Днепра-1" Артемом Довбиком.

Стамбульский гранд, который переживает не лучшие времена и на данный момент находится на 15-м месте в турнирной таблице ищет себе на вторую часть сезона забивного нападающего.

Именно поэтому турки и обратили внимание на Довбика, сообщает haber365.

Источник утверждает, что турецкий клуб уже вступил в переговоры по игроку – "Галатасарай" надеется уложиться в 5 млн евро, в которые оценивает Довбика Transfermarkt.

Напомним, что ранее турецкие СМИ писали об интересе к форварду со стороны "Фенербахче" и "Трабзонспора".

В текущем сезоне Довбик отыграл 18 матчей, в которых забил 14 мячей и выполнил 5 ассистов.

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В статье: Галатасарай (Стамбул) Артем Довбик СК Днепр-1
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Источник:
Haber 365

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Fishing 555 (Rivne)
28.01.2022 в 22:32
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