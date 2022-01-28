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СМИ: Галатасарай начал переговоры по Довбику
И снова Турция
Фото: UA-Футбол/Автор - Павел Маменко
Турецкий "Галатасарай" заинтересовался форвардом "
Стамбульский гранд, который переживает не лучшие времена и на данный момент находится на 15-м месте в турнирной таблице ищет себе на вторую часть сезона забивного нападающего.
Именно поэтому турки и обратили внимание на Довбика, сообщает haber365.
Источник утверждает, что турецкий клуб уже вступил в переговоры по игроку – "Галатасарай" надеется уложиться в 5 млн евро, в которые оценивает Довбика Transfermarkt.
Напомним, что ранее турецкие СМИ писали об интересе к форварду со стороны "Фенербахче" и "Трабзонспора".
В текущем сезоне Довбик отыграл 18 матчей, в которых забил 14 мячей и выполнил 5 ассистов.
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