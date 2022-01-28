Львов на последних минутах спасся в спарринге с чешским Теплице

В пятницу, 28 января, " Львов " провел свой очередной спарринг спарринг на сборах в Турции. Соперником украинской команды был чешский клуб "Теплице".

Львовяне пропустили первыми в середине первого тайма, однако смогли спастись в самой концовке – на 89-й пенальти реализовал Бргдан Мышенко. Ничья 1:1.

Следующий контрольный поединок львовяне проведут в воскресенье, 30 января с сербским клубом "Раднички".

"Львов" – "Теплице" (Чехия) – 1:1

Голы: Мышенко 89, с пенальти – Мареш, 23.

Львов: Пономаренко, Драме, Семенив, игрок на просмотре, Довгий, игрок на просмотре, Политыло, Фране, Ременяк, игрок на просмотре, Зозуля.

Вышли на замену: Романчук, Васильев, Крушинский, Бусько, Грисьо, Мышенко, Давыдов.