Минай возьмет на сбор в Турцию шесть потенциальных новичков

В начале февраля " Минай " отправится на заключительный этап подготовки к сезону - в Турцию.

Из находящихся на просмотре в "Минае" игроков в Турции будут задействованы экс-нападающий сборной Украины Юрий Коломоец из "Полесья", Егор Твердохлеб из "Горняка-Спорт", Дмитрий Касимов из "Оболони", Александр Аксенов из "Ужгорода", Евгений Ефремов ("Судува", Литва) и литовский легионер Сигитас Олберкис из эстонского "Легиона".

А вот представители львовского "Руха" Роман Гагун и Андрей Кухарук не впечатлили своей подготовкой тренерский штаб закарпатцев и от их услуг отказались.

Еще несколько потенциальных новичков присоединятся к "Минаю" в Турции, куда подопечные Владимира Шарана отправятся в начале февраля.