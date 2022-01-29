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Минай возьмет на сбор в Турцию шесть потенциальных новичков
Еще несколько присоединятся к команде уже в Турции
Фото: ФК Минай
В начале февраля "
Из находящихся на просмотре в "Минае" игроков в Турции будут задействованы экс-нападающий сборной Украины Юрий Коломоец из "Полесья", Егор Твердохлеб из "Горняка-Спорт", Дмитрий Касимов из "Оболони", Александр Аксенов из "Ужгорода", Евгений Ефремов ("Судува", Литва) и литовский легионер Сигитас Олберкис из эстонского "Легиона".
А вот представители львовского "Руха" Роман Гагун и Андрей Кухарук не впечатлили своей подготовкой тренерский штаб закарпатцев и от их услуг отказались.
Еще несколько потенциальных новичков присоединятся к "Минаю" в Турции, куда подопечные Владимира Шарана отправятся в начале февраля.
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