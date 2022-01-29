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Минай возьмет на сбор в Турцию шесть потенциальных новичков

Премьер-лига
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Еще несколько присоединятся к команде уже в Турции

Минай возьмет на сбор в Турцию шесть потенциальных новичков

Фото: ФК Минай

Новина українською

В начале февраля "Минай" отправится на заключительный этап подготовки к сезону - в Турцию.

Из находящихся на просмотре в "Минае" игроков в Турции будут задействованы экс-нападающий сборной Украины Юрий Коломоец из "Полесья", Егор Твердохлеб из "Горняка-Спорт", Дмитрий Касимов из "Оболони", Александр Аксенов из "Ужгорода", Евгений Ефремов ("Судува", Литва) и литовский легионер Сигитас Олберкис из эстонского "Легиона".

А вот представители львовского "Руха" Роман Гагун и Андрей Кухарук не впечатлили своей подготовкой тренерский штаб закарпатцев и от их услуг отказались.

Еще несколько потенциальных новичков присоединятся к "Минаю" в Турции, куда подопечные Владимира Шарана отправятся в начале февраля.

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В статье: ФК Минай
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