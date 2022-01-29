Источник: Владислав Супряга в скором времени станет игроком команды Серии А

Представитель итальянской Серии А "Сампдория" обратился в киевское "Динамо" с официальным запросом относительно аренды нападающего Владислава Супряги, сообщает итальянский журналист-инсайдер Джанлука Ди Марцио. Источник отмечает, что представитель Серии А уже практически оформил переход украинца. Аренда будет на восемнадцать месяцев с последующим правом выкупа.

Ди Марцио на своем сайте отмечает, что Супрягой уже некоторое время интересовались несколько итальянских клубов, но именно сейчас назрел оптимальный момент для переезда нападающего "Динамо" в Серию А. Также источник добавляет, что трансфер Супряги не помешает "Сампдории" подписать еще и игрока "Янг Бойз" Нсаме, переговоры по которому ведутся.

Добавим, что недавно президент "Динамо" Игорь Суркис заявил, что у него были личные разговоры с президентом "Сампдории" по поводу перехода Супряги, но босса киевского клуба не удовлетворили условия. Сначала потенциальный покупатель согласился выложить затребованную Суркисом сумму, а через несколько дней предложение изменилось. И оно уже не устроило президента "Динамо".

Игорь Суркис добавил, что готов отпустить Владислава Супрягу, если получит предложение, которое его, - Игоря Суркиса, - устроит.

В текущем сезоне Супряга отыграл за "Динамо" 18 матчей, в которых забил один гол. Ранее была информация о том, что форвардом интересуется швейцарский "Базель".