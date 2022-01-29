  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Источник: Владислав Супряга в скором времени станет игроком команды Серии А
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Источник: Владислав Супряга в скором времени станет игроком команды Серии А

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Сампдория договорилась с Динамо об аренде с правом выкупа

Источник: Владислав Супряга в скором времени станет игроком команды Серии А

ФК Динамо

UA-Футбол
Новина українською

Представитель итальянской Серии А "Сампдория" обратился в киевское "Динамо" с официальным запросом относительно аренды нападающего Владислава Супряги, сообщает итальянский журналист-инсайдер Джанлука Ди Марцио. Источник отмечает, что представитель Серии А уже практически оформил переход украинца. Аренда будет на восемнадцать месяцев с последующим правом выкупа.

Ди Марцио на своем сайте отмечает, что Супрягой уже некоторое время интересовались несколько итальянских клубов, но именно сейчас назрел оптимальный момент для переезда нападающего "Динамо" в Серию А. Также источник добавляет, что трансфер Супряги не помешает "Сампдории" подписать еще и игрока "Янг Бойз" Нсаме, переговоры по которому ведутся.

Добавим, что недавно президент "Динамо" Игорь Суркис заявил, что у него были личные разговоры с президентом "Сампдории" по поводу перехода Супряги, но босса киевского клуба не удовлетворили условия. Сначала потенциальный покупатель согласился выложить затребованную Суркисом сумму, а через несколько дней предложение изменилось. И оно уже не устроило президента "Динамо".

Читайте такжеСуркис: В пятницу президент Сампдории давал за Супрягу одни условия, а в понедельник - только половину

Игорь Суркис добавил, что готов отпустить Владислава Супрягу, если получит предложение, которое его, - Игоря Суркиса, - устроит.

В текущем сезоне Супряга отыграл за "Динамо" 18 матчей, в которых забил один гол. Ранее была информация о том, что форвардом интересуется швейцарский "Базель".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Сампдория (Генуя) Владислав Супряга
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
gianlucadimarzio.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
royalstas (Вінниця)
29.01.2022 в 01:00
В усіх редакторів українських футбольних видань накінець зійдуть мозолі з рук а у нас з очей і вух. ДАЙ БОЖЕ!)
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...