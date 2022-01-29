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Паст: Хочется, чтобы Черноморец под руководством Григорчука покинул зону вылета и был на виду
Пока команда в "красной зоне"
scdnipro1.com.ua
Голкипер одесского "Черноморца" Евгений Паст прокомментировал первый зимний сбор команды в Турции:
“Немного не повезло с погодой. Было холодно, я даже простудился и поэтому не смог участвовать в первом спарринге. Впрочем, постепенно удалось адаптироваться и все вошло в привычное русло. Сыграл в двух контрольных поединках.
Запомнилось противостояние с косовской "Приштиной". И не только потому, что крупно победили, у нас уже многое получалось. Хотя еще есть над чем работать, а поскольку в команде целая группа новичков, то еще нужно время для притирки.
Что касается позиции вратаря, то у нас довольно острая конкуренция за место в основе, но времени до начала весенней части чемпионата УПЛ еще предостаточно и у тренерского штаба будет возможность определиться с самыми достойными.
Конечно, приятно снова тренироваться у Романа Григорчука. Mы не виделись более семи лет и очень хочется, чтобы "Черноморец" под его руководством побыстрее покинул зону вылета и был на виду", - сказал Паст.
Напомним, что на первом сборе "моряки" провели пять спаррингов, в которых дважды победили и трижды сыграли вничью, а вернулись из него 27 января. Уже 31 января команда снова возьмет курс на Турцию, где пробудет до 18 февраля. За этот период у "Черноморца" запланировано еще семь матчей.
Следующий официальный поединок одесситы проведут 28 февраля против аутсайдера чемпионата “Мариуполя”, который замыкает турнирную таблицу УПЛ. В то же время "моряки" расположились на 13 месте.
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