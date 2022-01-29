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Луческу дал добро на трансфер Супряги – источник

Премьер-лига
(1 голосов)

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Луческу дал добро на трансфер Супряги – источник

Олександр Приходько

Новина українською

Форвард киевского "Динамо" Владислав Супряга все ближе к уходу из клуба. Наставник “бело-синих” Мирча Луческу дал добро на трансфер украинца. Об этом сообщает Динамо Киев Inside.

Правда, окончательного решения по трансферу "Динамо" и "Сампдория" еще не приняли. Его не нужно ждать раньше понедельника.

Отметим, что в понедельник, 31 января, закрывается трансферное окно в Италии.

Напомним, что в этом сезоне на счету Супряги шесть матчей во всех турнирах. Результативными действиями он не отличался.

В последний раз Владислав забивал еще 23 сентября 2020-го года в матче квалификации Лиги чемпионов против "Гента". С того времени его ориентировочная стоимость по данным портала Transfermarkt упала с семи миллионов евро до четырех миллионов.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Сампдория (Генуя) Владислав Супряга
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Источник:
Динамо Киев Inside

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Комментарии (3)
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alex.belogubko (одесса)
29.01.2022 в 11:05
отдай Шкурина в ЧО- это лучше чем в ДК сидеть на лавке или выходить иногда на несколько минут--он там заиграет
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0
0
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zlоyded (Киев)
29.01.2022 в 11:00
Тупий циган маринує українця на якого полює вся Європа і грає чорними Вітіньями...
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+1
0
spurandrij (Радехів)
29.01.2022 в 10:45
Яка різниця де сидіти на лавці? Треба йти в простіший клуб і починати все спочатку.
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0
-1


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