Луческу дал добро на трансфер Супряги – источник

Форвард киевского "Динамо" Владислав Супряга все ближе к уходу из клуба . Наставник “бело-синих” Мирча Луческу дал добро на трансфер украинца. Об этом сообщает Динамо Киев Inside.

Правда, окончательного решения по трансферу "Динамо" и "Сампдория" еще не приняли. Его не нужно ждать раньше понедельника.

Отметим, что в понедельник, 31 января, закрывается трансферное окно в Италии.

Напомним, что в этом сезоне на счету Супряги шесть матчей во всех турнирах. Результативными действиями он не отличался.

В последний раз Владислав забивал еще 23 сентября 2020-го года в матче квалификации Лиги чемпионов против "Гента". С того времени его ориентировочная стоимость по данным портала Transfermarkt упала с семи миллионов евро до четырех миллионов.