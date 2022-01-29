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Луческу дал добро на трансфер Супряги – источник
Румынский специалист не рассчитывает на нападающего
Олександр Приходько
Форвард киевского "Динамо"
Правда, окончательного решения по трансферу "Динамо" и "Сампдория" еще не приняли. Его не нужно ждать раньше понедельника.
Отметим, что в понедельник, 31 января, закрывается трансферное окно в Италии.
Напомним, что в этом сезоне на счету Супряги шесть матчей во всех турнирах. Результативными действиями он не отличался.
В последний раз Владислав забивал еще 23 сентября 2020-го года в матче квалификации Лиги чемпионов против "Гента". С того времени его ориентировочная стоимость по данным портала Transfermarkt упала с семи миллионов евро до четырех миллионов.
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