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Полузащитник Мариуполя: Хотели доказать, что мы не хуже Шахтера
Счет подтверждает, что получилось
Фото: ФК Мариуполь
Полузащитник "Мариуполя" Алексей Кащук прокомментировал
“У нас появилась возможность сыграть с “Шахтером”. Мы сразу согласились, потому что хотели проверить свои силы и доказать, что мы не хуже их. Считаю, что получился хороший спарринг. Это только первые тренировки и игры на сборах. Нужно все вспомнить и доработать, а голы придут в следующих матчах”, - сказал Кащук.
Отметим, что поединок с горняками стал для приазовцев первым в этом году. Следующий матч Мариуполь проведет сегодня, 29 января, против Вождоваца.
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