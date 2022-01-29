Полузащитник Мариуполя: Хотели доказать, что мы не хуже Шахтера

Полузащитник "Мариуполя" Алексей Кащук прокомментировал ничейный результат в спарринге против "Шахтера" :

“У нас появилась возможность сыграть с “Шахтером”. Мы сразу согласились, потому что хотели проверить свои силы и доказать, что мы не хуже их. Считаю, что получился хороший спарринг. Это только первые тренировки и игры на сборах. Нужно все вспомнить и доработать, а голы придут в следующих матчах”, - сказал Кащук.