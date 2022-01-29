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Полузащитник Мариуполя: Хотели доказать, что мы не хуже Шахтера

Премьер-лига
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Счет подтверждает, что получилось

Полузащитник Мариуполя: Хотели доказать, что мы не хуже Шахтера

Фото: ФК Мариуполь

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Полузащитник "Мариуполя" Алексей Кащук прокомментировал ничейный результат в спарринге против "Шахтера":

“У нас появилась возможность сыграть с “Шахтером”. Мы сразу согласились, потому что хотели проверить свои силы и доказать, что мы не хуже их. Считаю, что получился хороший спарринг. Это только первые тренировки и игры на сборах. Нужно все вспомнить и доработать, а голы придут в следующих матчах”, - сказал Кащук.

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Отметим, что поединок с горняками стал для приазовцев первым в этом году. Следующий матч Мариуполь проведет сегодня, 29 января, против Вождоваца.

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В статье: Шахтер (Донецк) Мариуполь Алексей Кащук
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