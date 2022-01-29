Алиев: Динамо должно мне зарплату за три месяца

Экс-полузащитник киевского "Динамо" Александр Алиев дал комментарий о задолженности, которая есть у киевского клуба перед ним:

– Правда, что на пике твоя зарплата в "Динамо" становила 2,7 млн евро?

– Нет, это неправда. Даже не знаю, кто это писал. Есть президент клуба, его и спрашивайте.

– Больше двух миллионов?

– Нет, не было такого.

– Даже двух миллионов не было?

– Не было.

– После окончания контракта у клуба остались долги перед тобой?

– Есть, именно у Михалыча есть.

– А почему у него, а не у клуба?

– Он ведь платил мне деньги.

– Клуб "Динамо" платил.

– Клуб "Динамо", да. Есть. Я не говорил пока, думаю, что мы с Михалычем сами обсудим, когда увидимся и решим.

– А почему за эти годы не решили?

– Мы с ним не общались, я скажу честно. Лет шесть вообще не общались. Стали общаться где-то месяцев 8 назад. Мы встретились с ним на дороге. Он мне говорит: "Саня, рад тебя видеть. Набери меня, давай пообщаемся". Сейчас я могу в любой момент позвонить к нему и пообщаться.

Хотел сегодня набрать его, потому что смотрел его интервью. Он очень классное дал интервью Роме Бебеху. Мне понравилось.

– Ты передал привет Суркису в клипе, когда спел: "Дядя Игорь, верните мои бабки". Это был месседж, что следующий шаг будет, когда ты попросишь его эти деньги вернуть. Если Игорь Михайлович помнит об этом.

– Он все прекрасно помнит.

– 1 миллион, 1,5 миллиона, 2 миллиона? Сколько?

– Я сумму говорить не буду. Наши люди смотрят, кто сколько зарабатывает, за что зарабатывает. Говорят: "Какого хрена им платить такие деньги?" Кто вам мешал пойти играть в футбол? Вы сидите, диванные эксперты, дятлы, считаете, кто сколько зарабатывает. Они не понимают, какая колоссальная робота у футболистов, сколько здоровья выкладывается.

Я не хочу говорить. Пускай скажу, что он мне 10 рублей должен.

– Не называй сумму. Это за год, за полгода?

– Это было за 3 месяца. Он сам прекрасно знает. Мы сами все решим. Я не люблю через камеры говорить. Считаю, что это не по-мужски. Мы сами все решим, – сказал Алиев.