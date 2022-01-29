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Алиев: Динамо должно мне зарплату за три месяца

Премьер-лига
(4 голосов)

Клуб до сих пор не рассчитался с игроком

Алиев: Динамо должно мне зарплату за три месяца

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Экс-полузащитник киевского "Динамо" Александр Алиев дал комментарий о задолженности, которая есть у киевского клуба перед ним:

– Правда, что на пике твоя зарплата в "Динамо" становила 2,7 млн евро?

– Нет, это неправда. Даже не знаю, кто это писал. Есть президент клуба, его и спрашивайте.

– Больше двух миллионов?

– Нет, не было такого.

– Даже двух миллионов не было?

– Не было.

– После окончания контракта у клуба остались долги перед тобой?

– Есть, именно у Михалыча есть.

– А почему у него, а не у клуба?

– Он ведь платил мне деньги.

– Клуб "Динамо" платил.

– Клуб "Динамо", да. Есть. Я не говорил пока, думаю, что мы с Михалычем сами обсудим, когда увидимся и решим.

– А почему за эти годы не решили?

– Мы с ним не общались, я скажу честно. Лет шесть вообще не общались. Стали общаться где-то месяцев 8 назад. Мы встретились с ним на дороге. Он мне говорит: "Саня, рад тебя видеть. Набери меня, давай пообщаемся". Сейчас я могу в любой момент позвонить к нему и пообщаться.

Хотел сегодня набрать его, потому что смотрел его интервью. Он очень классное дал интервью Роме Бебеху. Мне понравилось.

– Ты передал привет Суркису в клипе, когда спел: "Дядя Игорь, верните мои бабки". Это был месседж, что следующий шаг будет, когда ты попросишь его эти деньги вернуть. Если Игорь Михайлович помнит об этом.

– Он все прекрасно помнит.

– 1 миллион, 1,5 миллиона, 2 миллиона? Сколько?

– Я сумму говорить не буду. Наши люди смотрят, кто сколько зарабатывает, за что зарабатывает. Говорят: "Какого хрена им платить такие деньги?" Кто вам мешал пойти играть в футбол? Вы сидите, диванные эксперты, дятлы, считаете, кто сколько зарабатывает. Они не понимают, какая колоссальная робота у футболистов, сколько здоровья выкладывается.

Я не хочу говорить. Пускай скажу, что он мне 10 рублей должен.

– Не называй сумму. Это за год, за полгода?

– Это было за 3 месяца. Он сам прекрасно знает. Мы сами все решим. Я не люблю через камеры говорить. Считаю, что это не по-мужски. Мы сами все решим, – сказал Алиев.

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В статье: Игорь Суркис Александр Алиев Динамо (Киев)
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Источник:
BurBuzz

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Комментарии (4)
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Dnepr-75 (Днiпро)
29.01.2022 в 14:17
Ящик стекломоя и бояры ватнику дайте и в расчете,пусть упьется.
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+3
-1
DeepSh (Мариуполь)
29.01.2022 в 14:02
Получается, что клуб Алиеву не должен, а Суркис должен. Это к вопросу о том, как платится зарплата футболистам в ДК)
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+1
-1
pyvovarchyk (Львів)
29.01.2022 в 13:39
позовна давність - три роки, такщо Саня забудь про свої гроші. ніхто тобі вже не має нічого віддавати.
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+3
0
football_soccer (Украина)
29.01.2022 в 13:33
что он несет? здоровье, колоссальный труд? какое здоровье потерял Алиев играя в футбол? 1% от того, что он потерял, бухая на пару с Милевским по ночным клубам . Вот то колоссальный труд был
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+14
-1


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