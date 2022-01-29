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Алиев: Динамо должно мне зарплату за три месяца
Клуб до сих пор не рассчитался с игроком
Фото: dynamo.kiev.ua
Экс-полузащитник киевского "Динамо" Александр Алиев дал комментарий о задолженности, которая есть у киевского клуба перед ним:
– Правда, что на пике твоя зарплата в "Динамо" становила 2,7 млн евро?
– Нет, это неправда. Даже не знаю, кто это писал. Есть президент клуба, его и спрашивайте.
– Больше двух миллионов?
– Нет, не было такого.
– Даже двух миллионов не было?
– Не было.
– После окончания контракта у клуба остались долги перед тобой?
– Есть, именно у Михалыча есть.
– А почему у него, а не у клуба?
– Он ведь платил мне деньги.
– Клуб "Динамо" платил.
– Клуб "Динамо", да. Есть. Я не говорил пока, думаю, что мы с Михалычем сами обсудим, когда увидимся и решим.
– А почему за эти годы не решили?
– Мы с ним не общались, я скажу честно. Лет шесть вообще не общались. Стали общаться где-то месяцев 8 назад. Мы встретились с ним на дороге. Он мне говорит: "Саня, рад тебя видеть. Набери меня, давай пообщаемся". Сейчас я могу в любой момент позвонить к нему и пообщаться.
Хотел сегодня набрать его, потому что смотрел его интервью. Он очень классное дал интервью Роме Бебеху. Мне понравилось.
– Ты передал привет Суркису в клипе, когда спел: "Дядя Игорь, верните мои бабки". Это был месседж, что следующий шаг будет, когда ты попросишь его эти деньги вернуть. Если Игорь Михайлович помнит об этом.
– Он все прекрасно помнит.
– 1 миллион, 1,5 миллиона, 2 миллиона? Сколько?
– Я сумму говорить не буду. Наши люди смотрят, кто сколько зарабатывает, за что зарабатывает. Говорят: "Какого хрена им платить такие деньги?" Кто вам мешал пойти играть в футбол? Вы сидите, диванные эксперты, дятлы, считаете, кто сколько зарабатывает. Они не понимают, какая колоссальная робота у футболистов, сколько здоровья выкладывается.
Я не хочу говорить. Пускай скажу, что он мне 10 рублей должен.
– Не называй сумму. Это за год, за полгода?
– Это было за 3 месяца. Он сам прекрасно знает. Мы сами все решим. Я не люблю через камеры говорить. Считаю, что это не по-мужски. Мы сами все решим, – сказал Алиев.
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