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Остап Маркевич: Для футболистов Мариуполя результат матча против Шахтера очень важен

Премьер-лига
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(1 голосов)

Играли против своего родного клуба

Остап Маркевич: Для футболистов Мариуполя результат матча против Шахтера очень важен

ФК "Мариуполь" / Автор неизвестен

Новина українською

Главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич прокомментировал ничью своих подопечных в товарищеском матче против донецкого "Шахтера":

“Предложение от “Шахтера” провести спарринг получилось неожиданным. За день до спарринга мы провели очень интенсивную работу, поэтому результатом игры мы довольны. “Шахтер” — это очень мощная команда. Нам постоянно нужно было сохранять концентрацию при игре в обороне. Думаю, ребята с этим справились.

Сегодня мы не смогли задействовать целую группу футболистов — Чоботенко, Чеха, Вьюнника, Топалова, Кулакова… Это очень важные для нас футболисты. Особенно учитывая силу соперника. Однако те молодые ребята, которые сегодня сыграли, старались. У них было очень большое желание проявить себя. Главное, что они выполнили нашу установку. Для футболистов этот результат очень важен”, – сказал Маркевич.

Отметим, что у арендованных у "Шахтера" игроков "Мариуполя" не было запрета играть против своего родного клуба, который действует в официальных матчах.

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В статье: Шахтер (Донецк) Остап Маркевич Мариуполь
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Комментарии (1)
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Impressed (Украина)
29.01.2022 в 14:08
Ну понятное дело. Слить же нужно.
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