Остап Маркевич: Для футболистов Мариуполя результат матча против Шахтера очень важен

Главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич прокомментировал ничью своих подопечных в товарищеском матче против донецкого "Шахтера":

“Предложение от “Шахтера” провести спарринг получилось неожиданным. За день до спарринга мы провели очень интенсивную работу, поэтому результатом игры мы довольны. “Шахтер” — это очень мощная команда. Нам постоянно нужно было сохранять концентрацию при игре в обороне. Думаю, ребята с этим справились.

Сегодня мы не смогли задействовать целую группу футболистов — Чоботенко, Чеха, Вьюнника, Топалова, Кулакова… Это очень важные для нас футболисты. Особенно учитывая силу соперника. Однако те молодые ребята, которые сегодня сыграли, старались. У них было очень большое желание проявить себя. Главное, что они выполнили нашу установку. Для футболистов этот результат очень важен”, – сказал Маркевич.