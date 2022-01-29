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Остап Маркевич: Для футболистов Мариуполя результат матча против Шахтера очень важен
Играли против своего родного клуба
ФК "Мариуполь" / Автор неизвестен
Главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич прокомментировал ничью своих подопечных в товарищеском матче против донецкого "Шахтера":
“Предложение от “Шахтера” провести спарринг получилось неожиданным. За день до спарринга мы провели очень интенсивную работу, поэтому результатом игры мы довольны. “Шахтер” — это очень мощная команда. Нам постоянно нужно было сохранять концентрацию при игре в обороне. Думаю, ребята с этим справились.
Сегодня мы не смогли задействовать целую группу футболистов — Чоботенко, Чеха, Вьюнника, Топалова, Кулакова… Это очень важные для нас футболисты. Особенно учитывая силу соперника. Однако те молодые ребята, которые сегодня сыграли, старались. У них было очень большое желание проявить себя. Главное, что они выполнили нашу установку. Для футболистов этот результат очень важен”, – сказал Маркевич.
Отметим, что у арендованных у "Шахтера" игроков "Мариуполя" не было запрета играть против своего родного клуба, который действует в официальных матчах.
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