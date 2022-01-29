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Испанский клуб интересуется венесуэльским форвардом Динамо

Премьер-лига
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За сборную он играет столько же, сколько и за клуб

Испанский клуб интересуется венесуэльским форвардом Динамо

fcdynamo.com

Новина українською

Испанский "Спортинг" работает над усилением атаки. Одним из вариантов стал нападающий киевского "Динамо" Эрик Рамирес. Об этом сообщает El Comercio.

Венесуэльский форвард может стать одноклубником украинцев Василия Кравца и Богдана Милованова. Пока хихонцы проявляют только интерес к Рамиресу.

Отметим, что трансферное окно в Испании хоть и началось позже, чем у других топ-чемпионатов (3 января), но завершится все равно 31 января.

Напомним, что Рамирес присоединился к составу киевлян в июле прошлого года. "Динамо" заплатило за него 1,75 млн евро. Правда, в составе “бело-синих” нападающий успел провести столько же матчей, столько же за период от лета за сборную Венесуэлы: по семь встреч.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает Эрика в 1,5 млн евро.

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В статье: Динамо (Киев) Спортинг (Хихон) Эрик Рамирес
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Источник:
El Comercio

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