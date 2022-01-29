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Испанский клуб интересуется венесуэльским форвардом Динамо
За сборную он играет столько же, сколько и за клуб
fcdynamo.com
Испанский "Спортинг" работает над усилением атаки. Одним из вариантов стал нападающий киевского "Динамо" Эрик Рамирес. Об этом сообщает El Comercio.
Венесуэльский форвард может стать одноклубником украинцев Василия Кравца и Богдана Милованова. Пока хихонцы проявляют только интерес к Рамиресу.
Отметим, что трансферное окно в Испании хоть и началось позже, чем у других топ-чемпионатов (3 января), но завершится все равно 31 января.
Напомним, что Рамирес присоединился к составу киевлян в июле прошлого года. "Динамо" заплатило за него 1,75 млн евро. Правда, в составе “бело-синих” нападающий успел провести столько же матчей, столько же за период от лета за сборную Венесуэлы: по семь встреч.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает Эрика в 1,5 млн евро.
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