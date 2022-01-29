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Верес - Карвина: смотреть онлайн, видеотрансляция
Второй спарринг коллектива Вирта
Фото: ФК Верес
Контрольный матч, 29.01.2022
"Верес" 15:00 "Карвина"
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