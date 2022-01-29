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Металлист 1925 - Антальяспор: смотреть онлайн, видеотрансляция
Харьковчане продолжают набирать форму
Фото: ФК Металлист 1925
Контрольный матч, 29.01.2022
"Металлист 1925" 16:30 "Антальяспор"
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