Нещерет: Врачи говорят, что через пять дней я смогу снять повязку с носа и начну дышать

Голкипер "Динамо" Руслан Нещерет дал комментарий о своей травме, которую он получил в товарищеском матче против норвежского "Буде-Глимта" (1:1):

"Это не попало в трансляцию, но соперник сразу подошел ко мне и извинился буквально через десять секунд. Он извинился, но только на поле, в раздевалку не заходил. Все парни меня поддержали, сказали, что это футбол. Говорили, что я молодец, ведь не побоялся пойти до конца. Это был игровой момент, никто от такого не застрахован.

Врачи говорят, что через пять дней я смогу снять повязку с носа и начну дышать. Потом отеки пройдут, и только через две недели можно будет работать. Еще в Испании мне сразу сказали, что так и будет. Скорее всего, я даже не смогу сыграть в юношеской Лиге чемпионов. Очень обидно, но ничего, это футбол", — сказал Нещерет.