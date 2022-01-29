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Нещерет: Врачи говорят, что через пять дней я смогу снять повязку с носа и начну дышать
Вратарь получил серьезную травму
Фото: ФК Динамо Киев
Голкипер "Динамо" Руслан Нещерет дал комментарий о своей травме, которую он получил в товарищеском матче против норвежского "Буде-Глимта" (1:1):
"Это не попало в трансляцию, но соперник сразу подошел ко мне и извинился буквально через десять секунд. Он извинился, но только на поле, в раздевалку не заходил. Все парни меня поддержали, сказали, что это футбол. Говорили, что я молодец, ведь не побоялся пойти до конца. Это был игровой момент, никто от такого не застрахован.
Врачи говорят, что через пять дней я смогу снять повязку с носа и начну дышать. Потом отеки пройдут, и только через две недели можно будет работать. Еще в Испании мне сразу сказали, что так и будет. Скорее всего, я даже не смогу сыграть в юношеской Лиге чемпионов. Очень обидно, но ничего, это футбол", — сказал Нещерет.
Напомним, в контрольном матче против "Будё-Глимта" Руслан столкнулся с нападающим и получил серьезную травму.
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