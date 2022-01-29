  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шаран: После матча с Ужгородом попрощались с некоторыми новичками
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шаран: После матча с Ужгородом попрощались с некоторыми новичками

Премьер-лига
(1 голосов)

Даже с теми, кто на контракте

Шаран: После матча с Ужгородом попрощались с некоторыми новичками

Фото: ФК Шахтер

Новина українською

Главный тренер "Миная" Владимир Шаран прокомментировал спарринг своих подопечных против "Ужгорода":

“Для нас самое главное, что игра состоялась. Я благодарен работникам стадиона за то, что почистили поле после снега. Безусловно, эта игра была итоговой перед вылетом в Турцию. В первом тайме мы просматривали новичков и с некоторыми решили попрощаться. Даже с теми, кто у нас на контракте.

Во втором тайме я увидел агрессивный футбол, нацеленный на атаку. Понимаю, что соперник, возможно, не того уровня, но команда неплохая. Так что в целом я доволен. Самое главное – чтобы не было травм. Сейчас у нас будет три дня выходных, а дальше мы готовимся к Турции”, - сказал Шаран.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владимир Шаран Ужгород Минай
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Футбол 1/2/3

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Цап-царап (Харків)
29.01.2022 в 16:01
Тунец всё ещё в ринге?..
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...