Открытие АПЛ, кипер Реала, пара провалов. Чем запомнились экс-лидеры Зари после смены клуба

Многие шедевры мировой литературы были написаны в двух и более частях. "Братья Карамазовы" Достоевского, "Дон Кихот" Сервантеса, "Граф Монте-Кристо" Дюма, "Унесенные ветром" Митчелл, и это только малая часть великого множества примеров. Мы решили пойти по стопам великих и продолжить говорить о… луганской "Заре".

В первой части мы разбирали зимние трансферы и слухи, связанные с бронзовым призером украинского первенства. Один из комментариев к статье подтолкнул нас к другой теме. Сейчас мы попробуем исследовать, как сложилась судьба лидеров луганчан, которые покидали команду в последние годы. Ведь все знают, что дважды в году "Заря" теряет лидеров.

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Деннис Бонавентуре, форвард

Нынешний клуб: "Уотфорд"

Мы решили говорить об игроках без какой-либо последовательности, а скорее в хаотичном порядке. Долго думали с кого начать, однако, учитывая последние успехи нигерийца в АПЛ, выбор был сделан автоматически. Эммануэль Бонавентуре Деннис был достаточно ярким форвардом в "Заре". Быстрым, подвижным, и даже средняя результативность (семь голевых действий в 26-ти играх) никого не заставляла грустить. Бонавентуре был хорош, а его продажа за 1,4 миллиона евро в "Брюгге" стала хорошей сделкой для "Зари", ранее подписавшей форварда в качестве свободного агента.

Деннис - один из самых успешных выходцев "Зари". Он был лидеров "Брюгге", забивал в Лиге Чемпионов, а его рыночная стоимость на пике доходила до 17-миллионов евро. Правда после 2020-го наступило небольшое похолодание в отношениях, никому не нужная аренда в "Кельн" и продажа в "Уотфорд" за четыре миллиона евро. И снова началось.

Emmanuel Dennis has scored 8 goals from 3.59(xG) so far this season - the largest over-performance of any player. pic.twitter.com/tfNGAMRTJL — The xG Philosophy (@xGPhilosophy) January 21, 2022

На родине футбола Бонавентуре стал открытием всего турнира. За него говорит статистика: восемь голов и пять голевых в 19-ти матчах АПЛ. Нигериец - человек настроения и чередует огненные отрезки с провальными, но первую часть нынешнего сезона он точно может занести себе в актив. Да и в целом его карьера после ухода из "Зари" складывается удачно.

Александр Караваев, полузащитник/защитник

Нынешний клуб: "Динамо"

Если Деннис за пределами "Зари" сиял ярко, то карьера Александра Караваева многими воспринимается неоднозначно. Хотя, если смотреть чисто на графу "достижения", то здесь экс-лидер луганчан преуспел. После переезда в столицу летом 2019-го Караваев завоевал пять трофеев (чемпионат, два кубка и два суперкубка), поиграл и в Лиге Чемпионов, и в плей-офф Лиги Европы, и даже в 1/4 финала чемпионата Европы. Да многие бы несколько пальцев левой руки отдали, чтобы насобирать этот букет из наград. Так в чем же неоднозначность?

Караваев за "Динамо" отыграл ровно сто матчей, но он никогда не считался основным футболистом действующего чемпиона. Вингера/фулбека спасает его умение закрывать многие позиции. Правый вингер, левый защитник, правый защитник, неважно. Где скажут, там и сыграет. Но даже если по ходу матча Караваев забьет гол на позиции форварда, а после отразит пенальти, заменив травмированного вратаря, он так и останется "первым игроком на подхвате". Не больше. Да, в "Заре" Алекс был настоящим лидером, но быть настолько же ярким в "Динамо" он не может.

Богдан Михайличенко, защитник

Нынешний клуб: "Андерлехт"

Более свежий пример. После крутого и насыщенного первого сезона Виктора Скрипника в "Заре", когда луганчане не просто взяли бронзу, но и до последних секунд считались одним из претендентов на серебро, клуб потерял целый ряд важных игроков. Причем потерял достаточно дешево, по цене ниже, установленной даже на портале Transfermarkt. Одним из ушедших был Богдан Михайличенко, которого за 500 тысяч евро подписал "Андерлехт".

Перспективно начав в Бельгии, отечественный фулбек медленно, но уверенно дошагал до уровня запасного футболиста. Уже в первом матче за "пурпурно-белых" Богдан забил гол и до ноября месяца был безоговорочным футболистом старта. А после был ковид и потеря места не только в старте, но даже в заявке. Так продолжалось до конца сезона, который сменился новой кампанией. Посредственной кампанией. В 22-х играх бельгийского первенства лишь два появления в старте, а всего - 13 игр без результативных действий. Не густо, правда?

Михайличенко 24 года и у него есть шанс вернуться на былые позиции. И если бы мы могли дать ему совет, то сказали бы, что Богдану можно попробовать найти новую команду. Или даже нужно.

Евгений Чеберко, защитник

Нынешний клуб: "Осиек"

Еще один футболист луганчан, ушедший из команды в то самое лето 2020-го года. Тоже за не самые большие деньги (300 тысяч евро), тоже в интересный европейский клуб (австрийский "ЛАСК"). Судьба Чеберко в принципе схожа с путем Михайличенко. Австрия не дала ему того, чего многие ожидали. За полгода в чемпионате на счету украинца было всего два матча; в Лиге Европы его выпустили лишь в последнем туре, который не имел особого значения. Но ситуацию удалось вырулить. Одно слово - аренда.

Чеберко оказался в хорватском "Осиеке", где имел все: игровые минуты, уважение и дальше по списку. Неудивительно, что в январе 2022-го хорваты активировали опцию выкупа в арендной сделке. Евгений оказался в третьей команде Хорватии с постоянной игровой практикой, имея шанс на завоевание золотых медалей. Это ведь гораздо лучше, чем сидеть в запасе более статусного клуба, не так ли?

Александр Сваток, защитник

Нынешний клуб: "Днепр-1"

Зима 2019-го. Февраль. Центральный защитник Александр Сваток, неплохо зарекомендовавший себя в УПЛ, не продлевая контракт с "Зарей", был отправлен в дубль, но по итогу на него был найден покупатель. Хорватский "Хайдук" перевел на счет луганчан 375 тысяч евро, подписав контракт с украинцем на три с половиной года. Однако на родину футболист вернулся раньше.

Как и многие другие выходцы луганчан, в Хорватии Сваток начал неплохо, а его клуб занял в чемпионате четвертое место, завоевав путевку в квалификацию ЛЕ. Правда быстрый вылет оттуда повлек за собой увольнение тренера, а его преемник на Сватка не очень и рассчитывал. В первой половине сезона 2019/20 украинец лишь пять раз выходил в старте, а после подписал контракт с "Днепром-1". Тут он более-менее вернул прежние позиции и стал основным в команде Игоря Йовичевича.

Однако стоит признать, что зарубежное турне себе в актив Сваток точно не занесет. Ожидалось, что в Европе он достигнет большего.

Игорь Харатин, полузащитник

Нынешний клуб: "Легия"

Зимой 2019-го года "Заря" потеряла не только Сватка. В "Ференцварош" ушел другой лидер команды, игравший тогда в центре поля. За Харатина луганчане получили 600 тысяч евро, что для многих казалось не самой большой суммой, да и выбор чемпионата был неоднозначным. Но Харатину, по ряду причин, удалось не повторить путь того же Сватка, да и в целом построить не самую плохую карьеру за рубежом.

Вероятно, виноват в этом тренер "фрадди" Сергей Ребров. Отсутствие языкового барьера с наставником и ряд украинцев в команде помогли Игорю быстро освоиться и стать основным на новом месте. До своего ухода в сентябре 2021-го, хавбек провел за венгерский гранд 108 игр, совершил 22 результативных действия и даже поиграл в Лиге Чемпионов. Более того, на его счету еще и четыре игры в составе национальной сборной, а потому не стоит считать, что у Харатина в Европе что-то пошло не так. Не самые плохие показатели после ухода из "Зари".

Сейчас Игорь защищает цвета "Легии", проведя за первые полгода 22 поединка. Проблема только в другом: чемпион прошлого сезона эту кампанию проваливает, идя на 17-й строчке. Это вряд ли связанно с приходом Харатина, однако кто знает, возможно летом снова придется менять место дислокации.

Андрей Лунин, вратарь

Нынешний клуб: "Реал"

Последним в нашем списке будет футболист, о котором вы и так все знаете. Но не вспомнить о нем было бы глупо. Даже немного непростительно. Летом 2018-го года за восемь с половиной миллионов Андрей Лунин сменил "Зарю" на "Реал", став первым украинцем, который отправился в этом направлении. Великий трансфер, сразу вошедший в историю нашего футбола, но пока не принесший ничего конкретного. Так, несколько аренд и пару кубковых поединков. И это при том, что с момента перехода прошлом почти пять лет.

Мы понимаем, почему Андрей пошел на этот шаг. Это мадридский "Реал" и одно только название клуба говорит, что отказать ему почти невозможно. Даже в ущерб игровой практике. Однако прошло уже слишком много времени, и глядя на игру Тибо Куртуа, можно говорить о том, что украинскому киперу пора бы что-то менять. Да, есть теория, что даже тренируясь среди лучших, ты растешь и прогрессируешь. Но все, что можно взять, Лунин уже взял, а вечно ожидая своего шанса в Мадриде, можно потерять самую ценную вещь в мире - время. Его не вернешь.

Советовать легко, но есть мнение, что у Лунина есть все данные, чтобы стать основным вратарем в клубе попроще, чем "Реал". Таких ведь в мире хватает и нужно решиться на этот шаг. А пока его трансфер из "Зари" не принес того "вау" эффекта, которого многие ожидали. С другой стороны, когда бы еще мы следили за ранними стадиями испанского кубка.

В качестве заключения. Мы специально не говорили о более древних трансферах, а также о самых последних. Юрченко и Абу Ханна не впечатляют от слова "вовсе", однако с момента их ухода из "Зари" прошло всего полгода. Как и с трансфера Николо Василя. И это тот случай, когда необходимо время. Хотя бы до ближайшего лета.