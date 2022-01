Открытие АПЛ, кипер Реала, пара провалов. Чем запомнились экс-лидеры Зари после смены клуба

Многие шедевры мировой литературы были написаны в двух и более частях. "Братья Карамазовы" Достоевского, "Дон Кихот" Сервантеса, "Граф Монте-Кристо" Дюма, "Унесенные ветром" Митчелл, и это только малая часть великого множества примеров. Мы решили пойти по стопам великих и продолжить говорить о… луганской "Заре".

В первой части мы разбирали зимние трансферы и слухи, связанные с бронзовым призером украинского первенства. Один из комментариев к статье подтолкнул нас к другой теме. Сейчас мы попробуем исследовать, как сложилась судьба лидеров луганчан, которые покидали команду в последние годы. Ведь все знают, что дважды в году "Заря" теряет лидеров.

Мы решили говорить об игроках без какой-либо последовательности, а скорее в хаотичном порядке. Долго думали с кого начать, однако, учитывая последние успехи нигерийца в АПЛ, выбор был сделан автоматически. Эммануэль Бонавентуре Деннис был достаточно ярким форвардом в "Заре". Быстрым, подвижным, и даже средняя результативность (семь голевых действий в 26-ти играх) никого не заставляла грустить. Бонавентуре был хорош, а его продажа за 1,4 миллиона евро в "Брюгге" стала хорошей сделкой для "Зари", ранее подписавшей форварда в качестве свободного агента.

Деннис - один из самых успешных выходцев "Зари". Он был лидеров "Брюгге", забивал в Лиге Чемпионов, а его рыночная стоимость на пике доходила до 17-миллионов евро. Правда после 2020-го наступило небольшое похолодание в отношениях, никому не нужная аренда в "Кельн" и продажа в "Уотфорд" за четыре миллиона евро. И снова началось.

Emmanuel Dennis has scored 8 goals from 3.59(xG) so far this season - the largest over-performance of any player. pic.twitter.com/tfNGAMRTJL