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Кополовец: Я закончил с футболом. Нет предложений, которые бы меня заинтересовали
Легендарный игрок рассказал о своей жизни
Фото: ФК Минай
Бывший спортивный директор и футболист "Миная" Михаил Кополовец дал комментарий о том, почему сейчас он не в футболе:
– Чем вы сейчас занимаетесь, где работаете?
– Я закончил с футболом. Я много чем занимаюсь, но не хотел бы это афишировать. От друзей узнаю много интересных профессий и еще больше разных сфер, поэтому у меня все нормально. А футбольную сферу сейчас я бросил.
– Были ли у вас предложения из других клубов, чтобы присоединиться к ним?
– Серьезных предложений, которые бы меня заинтересовали, не было. А куда-нибудь ехать без никаких аргументированных разговоров я не хочу.
– Вы дружите с Григорием Козловским, не приглашал ли он вас в "Рух"?
– Нет, пока не приглашал.
– А было ли у вас предложение из "Карпат"?
– Нет, не было, – сказал Кополовец.
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