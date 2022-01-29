Кополовец: Я закончил с футболом. Нет предложений, которые бы меня заинтересовали

Бывший спортивный директор и футболист "Миная" Михаил Кополовец дал комментарий о том, почему сейчас он не в футболе:

– Чем вы сейчас занимаетесь, где работаете?

– Я закончил с футболом. Я много чем занимаюсь, но не хотел бы это афишировать. От друзей узнаю много интересных профессий и еще больше разных сфер, поэтому у меня все нормально. А футбольную сферу сейчас я бросил.

– Были ли у вас предложения из других клубов, чтобы присоединиться к ним?

– Серьезных предложений, которые бы меня заинтересовали, не было. А куда-нибудь ехать без никаких аргументированных разговоров я не хочу.

– Вы дружите с Григорием Козловским, не приглашал ли он вас в "Рух"?

– Нет, пока не приглашал.

– А было ли у вас предложение из "Карпат"?

– Нет, не было, – сказал Кополовец.