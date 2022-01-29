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Де Пена: Хочу в сборную Уругвая. Возможно, новый тренер меня вызовет
Карлос хочет сыграть за национальную команду
Фото: ФК Динамо Киев
Вингер "Динамо" Карлос де Пена дал комментарий о том, что хотел бы сыграть за сборную Уругвая:
- Знаком с Суаресом, Форланом?
– С Форланом – да. У меня с ним и еще 4 людьми есть спортзал в Монтевидео. Он хороший человек.
- Почему не играешь за сборную Уругвая?
– Не знаю. Конечно, хочу. Думаю, тяжело, там хорошие игроки. Сейчас в сборной новый тренер. Он назвал состав на ближайшие матчи, там было 6 новых игроков. Может, в следующих матчах вызовет еще новых футболистов. Посмотрим.
Думаю, я хорошо играю в "Динамо", может, вызовут в сборную Уругвая, – сказал де Пена.
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