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Де Пена: Хочу в сборную Уругвая. Возможно, новый тренер меня вызовет

Премьер-лига
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Карлос хочет сыграть за национальную команду

Де Пена: Хочу в сборную Уругвая. Возможно, новый тренер меня вызовет

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Вингер "Динамо" Карлос де Пена дал комментарий о том, что хотел бы сыграть за сборную Уругвая:

- Знаком с Суаресом, Форланом?

– С Форланом – да. У меня с ним и еще 4 людьми есть спортзал в Монтевидео. Он хороший человек.

- Почему не играешь за сборную Уругвая?

– Не знаю. Конечно, хочу. Думаю, тяжело, там хорошие игроки. Сейчас в сборной новый тренер. Он назвал состав на ближайшие матчи, там было 6 новых игроков. Может, в следующих матчах вызовет еще новых футболистов. Посмотрим.

Думаю, я хорошо играю в "Динамо", может, вызовут в сборную Уругвая, – сказал де Пена.

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В статье: Динамо (Киев) Национальная сборная Уругвая Карлос де Пена
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