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Рух подписал английского вингера Соломон-Отабора

Премьер-лига
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Клуб активно готовится к весенней части сезона

Рух подписал английского вингера Соломон-Отабора

ФК Рух/Автор неизвестен

Новина українською

Английский фланговый полузащитник Вив Соломон-Отабор стал игроком львовского "Руха". Игрок перешел на правах свободного агента и оказался первым англичанином в истории львовского клуба.

Последним клубом Вива был "Сент-Джонсон" из шотландского Премьершипа. До этого он также играл за "Бирмингем", "Блэкпул", "Болтон", "Портсмут", "ЦСКА" из Софии и "Уиган".

В текущем сезоне он отличился одним ассистом в семи матчах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Соломон-Отабора в 400 тыс. евро.

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В статье: Англия Рух (Львов)
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Источник:
Сайт ФК "Рух"

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