Рух подписал английского вингера Соломон-Отабора

Английский фланговый полузащитник Вив Соломон-Отабор стал игроком львовского "Руха". Игрок перешел на правах свободного агента и оказался первым англичанином в истории львовского клуба.

Последним клубом Вива был "Сент-Джонсон" из шотландского Премьершипа. До этого он также играл за "Бирмингем", "Блэкпул", "Болтон", "Портсмут", "ЦСКА" из Софии и "Уиган".

В текущем сезоне он отличился одним ассистом в семи матчах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Соломон-Отабора в 400 тыс. евро.