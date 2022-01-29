Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рух подписал английского вингера Соломон-Отабора
Клуб активно готовится к весенней части сезона
ФК Рух/Автор неизвестен
Английский фланговый полузащитник Вив Соломон-Отабор стал игроком львовского "Руха". Игрок перешел на правах свободного агента и оказался первым англичанином в истории львовского клуба.
Последним клубом Вива был "Сент-Джонсон" из шотландского Премьершипа. До этого он также играл за "Бирмингем", "Блэкпул", "Болтон", "Портсмут", "ЦСКА" из Софии и "Уиган".
В текущем сезоне он отличился одним ассистом в семи матчах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Соломон-Отабора в 400 тыс. евро.
Популярное сейчас
- Яремчук провалился в Бенфике? Что с Яремчуком и Бенфикой не так?
- Тренер сборной Украины по футзалу: Спасибо сербам, которые помогли нам выйти в четвертьфинал
- Ливерпуль оформил трансфер колумбийского вингера за 60 млн евро
- Футбольные новости: Шевченко (не) в сборной Польши, Петраков в Аталанте, Динамо – топ на сборах
- Джорджина Родригес наплевала на родных после начала отношений с Криштиану Роналду
- Олег Блохин купил себе внедорожник Audi более чем за 2 млн гривен - ФОТО