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Заря близка к подписанию форварда Динамо
Луганчане ведут переговоры по Ванату
ФК Динамо/Автор невідомий
Винегр киевского "Динамо" Владислав Ванат близок к тому, чтобы перейти в "Зарю". Об этом сообщает фан-сайт болельщиков луганского клуба.
"Заря" уже вступила в переговоры с руководством "бело-синих" насчет подписания молодого форварда.
Первую половину текущего сезона 20-летний Ванат провел в аренде в одесском "Черноморце". За "моряков" Владислав отыграл 17 поединков и трижды отметился забитым мячем.
Нападающего в своей команде лично хочет видеть главный тренер луганчан Виктор Скрипник.
В прошлом сезоне чемпионате Украины среди дублеров Ванат принял участие в 25 играх и забил 26 голов.
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