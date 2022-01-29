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Заря близка к подписанию форварда Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Луганчане ведут переговоры по Ванату

Заря близка к подписанию форварда Динамо

ФК Динамо/Автор невідомий

Новина українською

Винегр киевского "Динамо" Владислав Ванат близок к тому, чтобы перейти в "Зарю". Об этом сообщает фан-сайт болельщиков луганского клуба.

"Заря" уже вступила в переговоры с руководством "бело-синих" насчет подписания молодого форварда.

Первую половину текущего сезона 20-летний Ванат провел в аренде в одесском "Черноморце". За "моряков" Владислав отыграл 17 поединков и трижды отметился забитым мячем.

Нападающего в своей команде лично хочет видеть главный тренер луганчан Виктор Скрипник.

В прошлом сезоне чемпионате Украины среди дублеров Ванат принял участие в 25 играх и забил 26 голов.

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Владислав Ванат
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Источник:
zaryalg.com

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Комментарии (3)
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Лекарь (село Дарница)
29.01.2022 в 20:08
"Винегр киевского "Динамо" Владислав Ванат". Винегр это что, какая-то разновидность негров? Или это от слова винегрет?
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+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
29.01.2022 в 20:32
винегр ватан
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+1
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
29.01.2022 в 20:06
Думаю він ще не сказав свого останнього слова у основі ДК
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+1
-1


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