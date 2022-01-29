Заря близка к подписанию форварда Динамо

Винегр киевского "Динамо" Владислав Ванат близок к тому, чтобы перейти в "Зарю". Об этом сообщает фан-сайт болельщиков луганского клуба.

"Заря" уже вступила в переговоры с руководством "бело-синих" насчет подписания молодого форварда.

Первую половину текущего сезона 20-летний Ванат провел в аренде в одесском "Черноморце". За "моряков" Владислав отыграл 17 поединков и трижды отметился забитым мячем.

Нападающего в своей команде лично хочет видеть главный тренер луганчан Виктор Скрипник.

В прошлом сезоне чемпионате Украины среди дублеров Ванат принял участие в 25 играх и забил 26 голов.