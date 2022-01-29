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Марко Девич: Сейчас работаю в сфере недвижимости, сдаю квартиры в аренду

Премьер-лига
(2 голосов)

Экс-футболист сменил род деятельности

Марко Девич: Сейчас работаю в сфере недвижимости, сдаю квартиры в аренду

instagram.com/marko_devic33

Новина українською

Экс-игрок харьковского "Металлиста" Марко Девич вспомнил времена выступлений за украинский клуб:

– Сразу вспоминается гол "Олимпиакосу" в Греции после того, как я "паненку" неудачно исполнил, но реабилитировался и забил мяч, который позволил "Металлисту" выйти в четвертьфинал. Сама игра вышла очень жаркой, она историческая во всех смыслах.

Конечно, памятен дубль "Днепру". Мы проигрывали 0:1, и я забил два мяча, что позволило завоевать серебряные медали. Гол "Динамо" в 2007 году принес первую победу "Металлисту" на выезде в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского (1:0).

"Омонии" в квалификации забил важный мяч в квалификации ЛЕ. С "Шахтёром" на "Донбасс-Арене", когда 1:1 сыграли. Много мячей можно вспоминать.

- А самый памятный незабитый мяч?

– "Олимпиакосу" в Пирее. Тот самый нереализованный пенальти.

- Чего не хватило "Металлисту" для чемпионства?

– В том сезоне, когда стали вторыми, уступили "Шахтёру" немало очков. В другие сезоны мы были ближе к чемпионству. Но тогда и чемпионат был сильный, и "Шахтер", наверное, самый сильный за всю историю. Горняки обыгрывали "Челси", "Арсенал", "Рому".

- Чем вы сейчас занимаетесь?

– Больше времени провожу с семьей. Работаю в сфере недвижимости. Сдаю в аренду квартиры. И еще открыл с другом футбольное агентство. Он больше ведет дела, а я в основном консультирую, – сказал Девич.

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В статье: Марко Девич Металлист (Харьков)
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Источник:
metalistallstar.com

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