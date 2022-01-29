Соломон-Отабор - после перехода в Рух: Это возможность поиграть в одном из лучших чемпионатов Европы

Английский новичок львовского "Руха" Вив Соломон-Отабор дал комментарий после переезда в Украину:

"Узнал о "Рухе" от своего хорошего знакомого из софийского "ЦСКА".

Признаюсь, предложение перейти в "Рух" я воспринял сначала скептически, но впоследствии узнал многое об этом проекте, посоветовался с родителями и в конце концов принял решение стать игроком львовского клуба.

Для меня это возможность поиграть в одном из лучших чемпионатов Европы. Уже успел познакомиться с командой, когда приезжал сюда неделю назад.

Здесь очень приветливые ребята. У вас все на самом высоком уровне. Тренировочная база клуба впечатляет. Одна из лучших, которые мне приходилось видеть. Такие, пожалуй, только у топовых клубов. К примеру, в Англии. Там тоже у детей есть все условия, чтобы развиваться и играть в футбол. Это очень классно.

Да, у меня есть опыт выступлений в Чемпионшипе. Футбол в Англии очень разнообразен. Все зависит от того, в какой лиге или в команде ты играешь.

Что касается меня, то я люблю финтиты и прорываться флангом. Я играю в свое удовольствие и всегда ставлю перед собой цель – забивать как можно больше голов.

Теперь, когда я стал игроком "Руха", постараюсь помочь клубу одерживать победы и подниматься как можно выше в турнире", - сказал Соломон-Отабор.