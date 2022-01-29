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СМИ: Сикан продолжит карьеру в клубе второй Бундеслиги
"Горняки" хотят отдать игрока в аренду без права выкупа
фото - ФК Шахтар (Донецьк)
Форвард донецкого "Шахтера" Даниил Сикан близок к переходу в немецкую "Ганзу". Об этом сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.
"Горняки" и клуб второй Бундеслиги ведут переговоры. Речь идет об аренде.
"Горняки" видят в 20-летнем нападающем перспективу на будущее и не хотят включать в сделку пункт о праве выкупа. Из-за этого швейцарский "Базель" приостановил переговоры по Сикану, так как хочет подписать игрока с опцией дальнейшего выкупа.
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Источник:BurBuzz
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