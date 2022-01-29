СМИ: Сикан продолжит карьеру в клубе второй Бундеслиги

Форвард донецкого "Шахтера" Даниил Сикан близок к переходу в немецкую "Ганзу". Об этом сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.

"Горняки" и клуб второй Бундеслиги ведут переговоры. Речь идет об аренде.

"Горняки" видят в 20-летнем нападающем перспективу на будущее и не хотят включать в сделку пункт о праве выкупа. Из-за этого швейцарский "Базель" приостановил переговоры по Сикану, так как хочет подписать игрока с опцией дальнейшего выкупа.