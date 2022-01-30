Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Французский журналист: Игнатенко перешел в Бордо
Соглашение уже закрыто
Фото: СК Днепр-1
Полузащитник донецкого “Шахтера” Данило Игнатенко вторую часть сезона проведет во французской Лиге 1. Он стал игроком одного из аутсайдеров чемпионата “Бордо”. Об этом сообщает шеф-редактор французского ресурса Foot Mercato Себастьен Денис.
Контракт уже подписан. Футболист точно проведет во Франции полгода, а затем клуб сможет реализовать право выкупа.
Отметим, что с октября 2020 года Игнатенко находится в аренде в "Днепре-1". Собственно и сейчас действует такое соглашение с днепрянами, однако “Шахтер” отзовет игрока обратно.
В первой части сезона Даниил провел 15 матчей под руководством Игоря Йовичевича, забив три гола.
На данный момент "Бордо" расположился на 17-м месте французского чемпионата, опережая зону вылета на одно очко.
Популярное сейчас
- Девушка футболиста Ман Юнайтед выложила фото с последствиями насилия от игрока
- В Десне до сих пор не заплатили долги по зарплате за октябрь-ноябрь
- Защитник Флуминенсе попал в сферу интересов киевского Динамо
- Слухи о Коноплянке и Сикане, первый англичанин Руха. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Усик подарил Миколенко перчатки и получил взамен футболку Эвертона. ФОТО
- Джорджина Родригес наплевала на родных после начала отношений с Криштиану Роналду