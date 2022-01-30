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Французский журналист: Игнатенко перешел в Бордо

Премьер-лига
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Французский журналист: Игнатенко перешел в Бордо

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

Полузащитник донецкого “Шахтера” Данило Игнатенко вторую часть сезона проведет во французской Лиге 1. Он стал игроком одного из аутсайдеров чемпионата “Бордо”. Об этом сообщает шеф-редактор французского ресурса Foot Mercato Себастьен Денис.

Контракт уже подписан. Футболист точно проведет во Франции полгода, а затем клуб сможет реализовать право выкупа.

Отметим, что с октября 2020 года Игнатенко находится в аренде в "Днепре-1". Собственно и сейчас действует такое соглашение с днепрянами, однако “Шахтер” отзовет игрока обратно.

В первой части сезона Даниил провел 15 матчей под руководством Игоря Йовичевича, забив три гола.

На данный момент "Бордо" расположился на 17-м месте французского чемпионата, опережая зону вылета на одно очко.

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В статье: Шахтер (Донецк) Бордо СК Днепр-1 Даниил Игнатенко
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Источник:
Sébastien Denis

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Комментарии (4)
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Astor Astor (Одесса)
30.01.2022 в 11:12
Хорошая новость. Чем больше наших игроков будут играть во Франции, Бельгии и пр., тем больше перспектив будет у молодняка, особенно после разгона молодежных составов U-21.
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0
0
Рыжий из бункера (Сараево)
30.01.2022 в 11:04
Уровень украинских футболистов шлюхтера -- аутсайдеры нормальных чемпионатов. Какаленка в Италии потерялся в команде-днище, Игнатенко в Бордо будет греть скамейку.
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0
-2
Astor Astor (Одесса)
30.01.2022 в 11:10
Это да. Фред, Фернандиньо, Тимощук, Виллиан, Зинченко, Мхитарян, Адриано, Дуглас Коста - все в каком-то дерьме играли или сейчас играют. То ли дело Ярмоленко. Лидер одной из ведущих команд АПЛ, не иначе. А Игнатенко уходит даже не из основы Шахтера, а вообще из аренды. Как, кстати, и Малиновский в свое время уходил, тоже из аренды в аренду.
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+1
0
Рыжий из бункера (Сараево)
30.01.2022 в 11:15
То, что у даунбасят проблемы с пониманием написанного я знал. Но не заметить слова УКРАИНСКИХ... Надо быть или слепым, или тупым или даунбасом. Касательно Тимощука - а он перешел в ТОП-клуб не из шлюхтера, а из зенита. И это было 15 лет назад. Че ж ты тогда Реброва с Шевченко не вспоминаешь? А Зина за помойку ни одного матча не сыграл, так что не называй его даже игроком шлюхтера. И опять же,в топ-клуб он перешел не из помойки, а из уфы
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