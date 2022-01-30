Французский журналист: Игнатенко перешел в Бордо

Полузащитник донецкого “Шахтера” Данило Игнатенко вторую часть сезона проведет во французской Лиге 1. Он стал игроком одного из аутсайдеров чемпионата “Бордо”. Об этом сообщает шеф-редактор французского ресурса Foot Mercato Себастьен Денис.

Контракт уже подписан. Футболист точно проведет во Франции полгода, а затем клуб сможет реализовать право выкупа.

Отметим, что с октября 2020 года Игнатенко находится в аренде в "Днепре-1". Собственно и сейчас действует такое соглашение с днепрянами, однако “Шахтер” отзовет игрока обратно.

В первой части сезона Даниил провел 15 матчей под руководством Игоря Йовичевича, забив три гола.

На данный момент "Бордо" расположился на 17-м месте французского чемпионата, опережая зону вылета на одно очко.