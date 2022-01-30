Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кожокару: Я никогда не встречал такого хорошо обученного персонала, как в Днепре-1
Все знают, что делать
Офіційний сайт Дніпра-1/Автор невідомий
Голкипер "Днепра-1" Валентин Кожокару рассказал, как проходят тренировки в "Днепре-1" и поделился впечатлениями от украинских болельщиков:
“ — Мне повезло с тренерами. Я никогда не встречал такого хорошо обученного персонала. У каждого специалиста есть определенная задача. У Румынии у главного тренера больше задач, чем здесь. В “Днепре-1” главный тренер занимается тактическими вопросами, менталитетом команды, другой тренер занимается фиксированными фазами в работе, еще другой тренер исключительно физической подготовкой, и все они очень хорошо взаимодействуют. Все знают, что они должны делать, и это хорошо видно на поле. Плюс очень хорошие тренировочные поля, а сама тренировочная база очень хорошо построена.
— Какие украинцы болельщики?
— По моим ощущениям, они достаточно тепло относятся к футболистам. Я не понимаю язык, но поддержка у трибун достаточно теплая. Болельщики аплодируют нам после каждого матча. Я также видел положительные отзывы о своей игре в Интернете, что придает мне большую уверенность, как игроку. Это не так, как в нашей стране, где ты раз ошибся, и тебя уже все обругали, и не только тебя, но и всю твою семью.
— На каком языке общаетесь в команде?
— Английский широко не используется. Говорят по-русски. Со второй недели я начал брать уроки, а через пять месяцев уже начал понимать. Разговаривать тяжеловато. Сначала изучаю слова, потом их слушаю – это все период аккомодации. Честно говоря, когда я только пришел в "Днепр-1", то у меня не было никакой надежды на то, что я буду что-то понимать, но теперь я очень рад, что понимаю то, что говорят в команде", - сказал Кожокару.
Отметим, что Валентин перешел из румынского “Фарула” в “Днепр-1" за 100 тысяч евро в июле прошлого года. Под руководством Игоря Йовичевича голкипер провел 14 матчей, в половине из них оставив свои ворота в замке. Также в его пассиве 12 пропущенных голов.
Контракт между игроком и "Днепр-1" действителен до лета 2023 года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает его в 900 тысяч евро.
Популярное сейчас
- Слухи о Коноплянке и Сикане, первый англичанин Руха. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Открытие АПЛ, кипер Реала, пара провалов. Чем запомнились экс-лидеры Зари после смены клуба
- Слухи о Коноплянке, переговоры по Супряге, поражение Яремчука. Главные новости за 29 января
- Базель договорился с Динамо о трансфере Супряги - СМИ
- Усик подарил Миколенко перчатки и получил взамен футболку Эвертона. ФОТО
- Невероятная жена Артема Кравца красиво отдыхает с мужем в Париже. ФОТО