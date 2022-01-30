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Кожокару: Я никогда не встречал такого хорошо обученного персонала, как в Днепре-1

Премьер-лига
(1 голосов)

Все знают, что делать

Кожокару: Я никогда не встречал такого хорошо обученного персонала, как в Днепре-1

Офіційний сайт Дніпра-1/Автор невідомий

Новина українською

Голкипер "Днепра-1" Валентин Кожокару рассказал, как проходят тренировки в "Днепре-1" и поделился впечатлениями от украинских болельщиков:

“ — Мне повезло с тренерами. Я никогда не встречал такого хорошо обученного персонала. У каждого специалиста есть определенная задача. У Румынии у главного тренера больше задач, чем здесь. В “Днепре-1” главный тренер занимается тактическими вопросами, менталитетом команды, другой тренер занимается фиксированными фазами в работе, еще другой тренер исключительно физической подготовкой, и все они очень хорошо взаимодействуют. Все знают, что они должны делать, и это хорошо видно на поле. Плюс очень хорошие тренировочные поля, а сама тренировочная база очень хорошо построена.

— Какие украинцы болельщики?

— По моим ощущениям, они достаточно тепло относятся к футболистам. Я не понимаю язык, но поддержка у трибун достаточно теплая. Болельщики аплодируют нам после каждого матча. Я также видел положительные отзывы о своей игре в Интернете, что придает мне большую уверенность, как игроку. Это не так, как в нашей стране, где ты раз ошибся, и тебя уже все обругали, и не только тебя, но и всю твою семью.

— На каком языке общаетесь в команде?

— Английский широко не используется. Говорят по-русски. Со второй недели я начал брать уроки, а через пять месяцев уже начал понимать. Разговаривать тяжеловато. Сначала изучаю слова, потом их слушаю – это все период аккомодации. Честно говоря, когда я только пришел в "Днепр-1", то у меня не было никакой надежды на то, что я буду что-то понимать, но теперь я очень рад, что понимаю то, что говорят в команде", - сказал Кожокару.

Отметим, что Валентин перешел из румынского “Фарула” в “Днепр-1" за 100 тысяч евро в июле прошлого года. Под руководством Игоря Йовичевича голкипер провел 14 матчей, в половине из них оставив свои ворота в замке. Также в его пассиве 12 пропущенных голов.

Контракт между игроком и "Днепр-1" действителен до лета 2023 года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает его в 900 тысяч евро.

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В статье: СК Днепр-1 Валентин Кожокару
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Комментарии (1)
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Юра с Амура (Дніпро)
30.01.2022 в 12:35
Не конец-то Днепр нашёл своего вратаря
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