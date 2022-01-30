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Четверо игроков Динамо вернулись из аренды в Черноморце

Премьер-лига
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(1 голосов)

Они не подошли Григорчуку

Четверо игроков Динамо вернулись из аренды в Черноморце

vorskla.com.ua

Новина українською

Уже завтра, 31 января, Черноморец отправится на второй сбор в Турцию, однако с командой поедут не все игроки, которые присутствовали на первом сборе. В том числе не поедут четверо арендованных игроков киевского "Динамо". Об этом сообщает телеграмм-канал "Черноморца".

В их числе голкипер Владислав Кучерук, защитники Мохаммед Кадири и Денис Кузик, нападающий Владислав Ванат.

Также наставник "моряков" Роман Григорчук решил попрощаться с Владимиром Кринским, Филиппом Василем, Валерием Дубко и Алексеем Лариным.

Также второй сбор в Турции пропустит Бека Вачиберадзе, который будет восстанавливаться в Одессе от травмы колена. В то же время, во время этого сбора к команде присоединятся два легионера, а также приедет на просмотр украинский голкипер.

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В статье: Динамо (Киев) Черноморец (Одесса) Владислав Кучерук Мохаммед Кадири Денис Кузык Владислав Ванат
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Источник:
Черноморец

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Комментарии (3)
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vlotko (Броди)
30.01.2022 в 13:02
Дотиснули Григорчука.
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Краб(Одесса) (Одесса)
30.01.2022 в 13:01
Отлично. То что надо.
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kotіgorok (Чернiгiв)
30.01.2022 в 13:18
Мало. Еще десяток унитазников должны проследовать по маршруту Одесса-обратно в Киев.
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