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Четверо игроков Динамо вернулись из аренды в Черноморце
Они не подошли Григорчуку
vorskla.com.ua
Уже завтра, 31 января, Черноморец отправится на второй сбор в Турцию, однако с командой поедут не все игроки, которые присутствовали на первом сборе. В том числе не поедут четверо арендованных игроков киевского "Динамо". Об этом сообщает телеграмм-канал "Черноморца".
В их числе голкипер Владислав Кучерук, защитники Мохаммед Кадири и Денис Кузик, нападающий Владислав Ванат.
Также наставник "моряков" Роман Григорчук решил попрощаться с Владимиром Кринским, Филиппом Василем, Валерием Дубко и Алексеем Лариным.
Также второй сбор в Турции пропустит Бека Вачиберадзе, который будет восстанавливаться в Одессе от травмы колена. В то же время, во время этого сбора к команде присоединятся два легионера, а также приедет на просмотр украинский голкипер.
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