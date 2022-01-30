Четверо игроков Динамо вернулись из аренды в Черноморце

Уже завтра, 31 января, Черноморец отправится на второй сбор в Турцию, однако с командой поедут не все игроки, которые присутствовали на первом сборе. В том числе не поедут четверо арендованных игроков киевского "Динамо". Об этом сообщает телеграмм-канал "Черноморца".

В их числе голкипер Владислав Кучерук, защитники Мохаммед Кадири и Денис Кузик, нападающий Владислав Ванат.

Также наставник "моряков" Роман Григорчук решил попрощаться с Владимиром Кринским, Филиппом Василем, Валерием Дубко и Алексеем Лариным.

Также второй сбор в Турции пропустит Бека Вачиберадзе, который будет восстанавливаться в Одессе от травмы колена. В то же время, во время этого сбора к команде присоединятся два легионера, а также приедет на просмотр украинский голкипер.