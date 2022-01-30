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Степаненко: Сейчас менталитет украинского футболиста уже поменялся

Премьер-лига
(2 голосов)

Игрок видит позитивную динамику

Степаненко: Сейчас менталитет украинского футболиста уже поменялся

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Опорный полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко дал комментарий об украинских футболистах, которые играют в других странах.

- Следите за украинскими игроками, которые выступают заграницей?

– За всеми следим, со всеми поддерживаю связь. Это здорово. Уверен, еще больше украинских футболистов, которые не хуже, а и то лучше тех, кто играет в Европе, будут ехать и дальше, и больше. И будут обращать больше внимания на украинский футбол.

Очень талантливая молодежь, очень много перспективных футболистов. Причем во всех командах, не только в "Динамо" и "Шахтере", а по всей Украине. Сейчас уже поменялся менталитет у украинского футболиста. Мне это очень импонирует. Думаю, будет развиваться как ком, и наши ребята будут играть.

Единственное, что могу посоветовать – ребята, учитесь. Не думайте, что футбол – это только спорт. Учитесь, развивайтесь, читайте, обязательно учите языки, потому что это очень и очень большой плюс для человека, а для футболиста – тем более, – сказал Степаненко.

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В статье: Тарас Степаненко Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) УПЛ
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