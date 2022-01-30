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Гусев: Луческу круглосуточно работает для Динамо

Премьер-лига
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Но сначала сам не поверил его назначению

Гусев: Луческу круглосуточно работает для Динамо

Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Ассистент главного тренера "Динамо" Олег Гусев вспомнил момент, когда Мирчу Луческу назначали на его нынешний пост и описал работу с ним:

– Что у вас было на душе, когда Луческу назначили главным тренером “Динамо”?

– Наверное, как у всех. Сначала не поверил. Потом тоже. Потом пообщался с ним лично, понял, что это человек, который действительно хочет помочь клубу. Так оно и получилось. Вижу, как он работает. Он живет на базе, работает, можно сказать, сутками для “Динамо”. Прошло мало времени, я отбросил все сомнения и понял, что решение было правильным.

– Луческу – великий тренер?

– Да, человек добился такого в футболе. Мало кто может, особенно в украинском. Видя, как он подходит к матчам, тренировкам, мало кто так относится к своей работе.

– Какие качества вам импонируют в Мистере?

– Тренерские – трудолюбие, он каждую мелочь старается учитывать. Такая скрупулезность – вы себе не представляете. Он все разбирает до мелочей.

Мы с ним не друзья, чтобы судить о человеческих качествах. Я к нему отношусь как к старшему учителю. Мне тяжело оценивать его как человека. Он к нам относится очень хорошо. Он говорит: “Вы молодые тренеры, вам надо учиться, запоминайте”. Подсказывает”, – сказал Гусев.

Отметим, что до прихода Луческу Гусев был одним из тренеров молодежной команды "Динамо", но румынский специалист летом 2020-го взял Олега себе в ассистенты.

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В статье: Мирча Луческу Олег Гусев Динамо (Киев)
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