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Гусев: Луческу круглосуточно работает для Динамо
Но сначала сам не поверил его назначению
Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько
Ассистент главного тренера "Динамо" Олег Гусев вспомнил момент, когда Мирчу Луческу назначали на его нынешний пост и описал работу с ним:
“ – Что у вас было на душе, когда Луческу назначили главным тренером “Динамо”?
– Наверное, как у всех. Сначала не поверил. Потом тоже. Потом пообщался с ним лично, понял, что это человек, который действительно хочет помочь клубу. Так оно и получилось. Вижу, как он работает. Он живет на базе, работает, можно сказать, сутками для “Динамо”. Прошло мало времени, я отбросил все сомнения и понял, что решение было правильным.
– Луческу – великий тренер?
– Да, человек добился такого в футболе. Мало кто может, особенно в украинском. Видя, как он подходит к матчам, тренировкам, мало кто так относится к своей работе.
– Какие качества вам импонируют в Мистере?
– Тренерские – трудолюбие, он каждую мелочь старается учитывать. Такая скрупулезность – вы себе не представляете. Он все разбирает до мелочей.
Мы с ним не друзья, чтобы судить о человеческих качествах. Я к нему отношусь как к старшему учителю. Мне тяжело оценивать его как человека. Он к нам относится очень хорошо. Он говорит: “Вы молодые тренеры, вам надо учиться, запоминайте”. Подсказывает”, – сказал Гусев.
Отметим, что до прихода Луческу Гусев был одним из тренеров молодежной команды "Динамо", но румынский специалист летом 2020-го взял Олега себе в ассистенты.
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