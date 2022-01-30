Ковалец вернулся к тренировкам после тяжелой травмы

Полузащитник "Александрии" Кирилл Ковалец возобновил тренировки после тяжелой травмы. Игрок уже полностью восстановился и присоединился к своей команде на сборах в Турции.

Сообщается, что на данный момент Кирилл тренируется по индивидуальной программе с тренером физической подготовки Владимиром Томиленко.

Напомним, украинец пропустил несколько месяцев из-за травмы, полученной в поединке 11 тура чемпионата УПЛ с полтавской "Ворсклой". Футболист перенес операцию в Италии.