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Ковалец вернулся к тренировкам после тяжелой травмы

Премьер-лига
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Игрок прибыл на сбор "Александрии"

Ковалец вернулся к тренировкам после тяжелой травмы

Фото: ФК Александрия

Новина українською

Полузащитник "Александрии" Кирилл Ковалец возобновил тренировки после тяжелой травмы. Игрок уже полностью восстановился и присоединился к своей команде на сборах в Турции.

Сообщается, что на данный момент Кирилл тренируется по индивидуальной программе с тренером физической подготовки Владимиром Томиленко.

Напомним, украинец пропустил несколько месяцев из-за травмы, полученной в поединке 11 тура чемпионата УПЛ с полтавской "Ворсклой". Футболист перенес операцию в Италии.

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В статье: Кирилл Ковалец ФК Александрия
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