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Ковалец вернулся к тренировкам после тяжелой травмы
Игрок прибыл на сбор "Александрии"
Фото: ФК Александрия
Полузащитник "Александрии" Кирилл Ковалец возобновил тренировки после тяжелой травмы. Игрок уже полностью восстановился и присоединился к своей команде на сборах в Турции.
Сообщается, что на данный момент Кирилл тренируется по индивидуальной программе с тренером физической подготовки Владимиром Томиленко.
Напомним, украинец пропустил несколько месяцев из-за травмы, полученной в поединке 11 тура чемпионата УПЛ с полтавской "Ворсклой". Футболист перенес операцию в Италии.
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