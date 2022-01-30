Лавриненко: Нужно брать очки с первой игры против Динамо

Главный тренер "Ингульца" Сергей Лавриненко прокомментировал кадровое состояние команды:

“ – Вы укомплектованы полностью?

– Нет. Селекционная работа идет постоянно. Мы хотим усилить каждую позицию, чтобы была максимальная конкуренция. Не исключаю, что по окончании сборов кто-то может и покинуть нашу команду.

– На какую позицию вы хотите взять футболистов?

– В группу атаки. Мы забиваем не так много мячей. Мы мало создаем, а еще меньше реализовываем. Нам не хватает качества в этом компоненте. Мы можем наладить качество игры в обороне и в переходных фазах, но не научить футболиста забивать.

“Ингулец” сейчас находится в той ситуации, что каждая игра - это финал. На раскачку времени нет. С первой игры с “Динамо” нужно настраиваться и брать очки, , – сказал Лавриненко.