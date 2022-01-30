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Лавриненко: Нужно брать очки с первой игры против Динамо
Положение команды не самое лучшее
Фото - Олександр Приходько
Главный тренер "Ингульца" Сергей Лавриненко прокомментировал кадровое состояние команды:
“ – Вы укомплектованы полностью?
– Нет. Селекционная работа идет постоянно. Мы хотим усилить каждую позицию, чтобы была максимальная конкуренция. Не исключаю, что по окончании сборов кто-то может и покинуть нашу команду.
– На какую позицию вы хотите взять футболистов?
– В группу атаки. Мы забиваем не так много мячей. Мы мало создаем, а еще меньше реализовываем. Нам не хватает качества в этом компоненте. Мы можем наладить качество игры в обороне и в переходных фазах, но не научить футболиста забивать.
“Ингулец” сейчас находится в той ситуации, что каждая игра - это финал. На раскачку времени нет. С первой игры с “Динамо” нужно настраиваться и брать очки, , – сказал Лавриненко.
Отметим, что "Ингулец" после первой части чемпионата располагается на 14 месте УПЛ, имея в активе 13 очков. До спасительного 12 места команду Лавриненка отделяют четыре зачетных пункта.
Следующий официальный поединок петровцы проведут 26 февраля против "Динамо".
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