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Сикан отправился в Германию для перехода в клуб Второй Бундеслиги

Премьер-лига
(2 голосов)

В "Шахтере" уменьшается количество форвардов

Сикан отправился в Германию для перехода в клуб Второй Бундеслиги

Фото: Ольга щербицкая

Новина українською

Нападающий донецкого “Шахтера” Даниил Сикан покинул тренировочный лагерь команды в Турции и отправился в Германию для подписания контракта с “Ганзой” из Ростока. Об этом сообщает Игорь Бурбас в своем телеграмм-канале.

Стороны заключат арендное соглашение сроком на полгода, в условиях которого не будет права выкупа.

Отметим, что в составе “Шахтера” среди здоровых номинальных форвардов остался только Жуниор Мораес. Также в первой части сезона на этой позиции выходили Педринью и Фернандо.

Напомним, что “Ганза” занимает 14 место с 18 во Второй Бундеслиге после 20 сыгранных матчей. Команда не побеждала в официальных встречах с 6 ноября – с тех пор четыре поражения и столько же ничейных результатов.

В первой части сезона Сикан забил два гола и отдал один асист в 14 матчах во всех турнирах. Правда, всего он провел только 419 минут.

Это уже третья аренда Даниила из донецкого "Шахтера". Ранее он дважды играл на таких правах в составе “Мариуполя”.

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В статье: Шахтер (Донецк) Ганза (Росток) Даниил Сикан
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Источник:
burbuzz

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Комментарии (2)
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Джим Слэйд (Харьков)
30.01.2022 в 16:46
Норм, всё лучше, чем в Мариуполь
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Romb_DK (Київ)
30.01.2022 в 16:19
пішки чи на автобусі?
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