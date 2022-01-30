Сикан отправился в Германию для перехода в клуб Второй Бундеслиги

Нападающий донецкого “Шахтера” Даниил Сикан покинул тренировочный лагерь команды в Турции и отправился в Германию для подписания контракта с “Ганзой” из Ростока. Об этом сообщает Игорь Бурбас в своем телеграмм-канале.

Стороны заключат арендное соглашение сроком на полгода, в условиях которого не будет права выкупа.

Отметим, что в составе “Шахтера” среди здоровых номинальных форвардов остался только Жуниор Мораес. Также в первой части сезона на этой позиции выходили Педринью и Фернандо.

Напомним, что “Ганза” занимает 14 место с 18 во Второй Бундеслиге после 20 сыгранных матчей. Команда не побеждала в официальных встречах с 6 ноября – с тех пор четыре поражения и столько же ничейных результатов.

В первой части сезона Сикан забил два гола и отдал один асист в 14 матчах во всех турнирах. Правда, всего он провел только 419 минут.

Это уже третья аренда Даниила из донецкого "Шахтера". Ранее он дважды играл на таких правах в составе “Мариуполя”.