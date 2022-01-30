Пятов: У Шахтера цели всегда максимальны. Надеемся на требл

Вратарь донецкого "Шахтера" Андрей Пятов прокомментировал подготовку команды ко второй части сезона, цели на весну и вспомнил немного истории из своих выступлений в составе "горняков":

“ – Как настроение в команде на первом этапе сборов в Турции?

– Отлично! Выполняем то, что запланировал тренерский штаб. Это первый сбор, не все получается, но мы двигаемся в этом направлении. Главное, чтобы все были здоровы, сейчас практически нет травмированных.

– Это первые зимние сборы во главе с Роберто Де Дзерби. Чем они отличаются от работы с Луишем Каштру?

– Думаю, это что-то новое для Мистера – отдохнуть зимой месяц, а потом на месяц поехать на сборы. Наверное, так для него сложнее. И для нас сборы разнятся, ведь у каждого тренера свой подход, но кардинальных отличий нет. Роберто Де Дзерби хочет реализовать свои тактические идеи, потому сейчас много теоретических занятий, а в остальном все как обычно.

– Как считаешь, есть ли у команды желание достичь больших высот, возможно, выиграть требл?

– У “Шахтера” цели всегда максимальные. Мы уже выиграли один трофей, в чемпионате идем на первом месте, продолжаем борьбу в Кубке. Надеемся на требл, все зависит от нас.

– Тебе осталось провести шесть матчей в футболке “Шахтера”, чтобы выйти на второе место в списке гвардейцев клуба. Это было дополнительной мотивацией при подписании нового контракта? Статистика для тебя важна?

– Раньше я это игнорировал. Индивидуальные цели – хорошо, но цели клуба важнее. Для себя я понял: если судьба дает такой шанс, нужно ценить то, что имеем. Буду очень счастлив, если сыграю эти шесть матчей. Все зависит от меня, от моей работы, от тренерского штаба. Делаю все, чтобы провести как можно больше поединков, но также понимаю требования и цели клуба. Готов биться за это.

– Самый памятный для тебя матч за “Шахтер”, кроме финала Кубка УЕФА 2009 года?

– Было много хороших поединков в Лиге чемпионов… И встречи с “Динамо” – это история. Недавно смотрел статистику: только против “Динамо” сыграл более 50 матчей, и это тоже история. Каждая игра – новая битва, для меня это ценно.

– Что обычно говоришь партнерам в раздевалке?

– Зависит от накала матча и результата. Все-таки уровень “Шахтера” мы подняли достаточно давно, и не все игроки понимают значимость клуба. Наверное, на правах капитана, если даже не принимаю участия в матче, все равно могу зайти и подбодрить ребят. Где-то помочь, а где-то накричать, разбудить. Это психология, к каждому нужен подход. Есть много примеров, когда подобное помогало в перерыве.

– За все время в “Шахтере” с тобой играли около 30 бразильцев. Выбери одного футболиста, который больше остальных прогрессировал именно в составе “горняков”.

– Их было много, одного выделить сложно. Есть потенциал, но каждый им пользуется по-разному. В этом плане самым сумасшедшим был Дуглас Коста, но ему чего-то не хватило, чтобы стабильно играть в топ-клубах – “Баварии”, “Ювентусе”… В итоге он поехал в Бразилию. Наверное, по человеческим качествам лучшим был Фернандиньо – первый бразилец, с которым я столкнулся. Он настолько профессионален, что до сих пор выступает за “Манчестер Сити”. Это показатель того, что человек был готов держать уровень и даже вырасти. Тайсон и Марлос также футболисты топ-уровня, приятные и добрые люди. Скучаю по ним”, - сказал Пятов.