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Ингулец проиграл ЦСКА 1948 в контрольном поединке

Премьер-лига
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Украинская команда уступает середняку чемпионата Болгарии

Ингулец проиграл ЦСКА 1948 в контрольном поединке

Фото: ФК Ингулец

Новина українською

Команда Сергея Лавриненко продолжает подготовку ко второй части сезона УПЛ. Сегодня "Инглец" провел контрольный спарринг против богларского ЦСКА 1948.

Украинская команда пропустила дважды, а голом в составе коллектива высшего дивизиона Украины отметился Иван Головкин.

"Лучшая форма соперника, нехватка сыгранности и много ошибок в обороне, особенно в первом тайме, привели к тому, что мы уступаем со счетом 2-1. Надеемся на более удачные результаты в последующих матчах и верим в команду", - так прокомментировал поражение официальный Фейсбук клуба.

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В статье: Ингулец (Петрово) ЦСКА 1948 (София)
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