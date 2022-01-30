Ингулец проиграл ЦСКА 1948 в контрольном поединке

Команда Сергея Лавриненко продолжает подготовку ко второй части сезона УПЛ. Сегодня "Инглец" провел контрольный спарринг против богларского ЦСКА 1948.

Украинская команда пропустила дважды, а голом в составе коллектива высшего дивизиона Украины отметился Иван Головкин.

"Лучшая форма соперника, нехватка сыгранности и много ошибок в обороне, особенно в первом тайме, привели к тому, что мы уступаем со счетом 2-1. Надеемся на более удачные результаты в последующих матчах и верим в команду", - так прокомментировал поражение официальный Фейсбук клуба.