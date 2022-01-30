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Ингулец проиграл ЦСКА 1948 в контрольном поединке
Украинская команда уступает середняку чемпионата Болгарии
Фото: ФК Ингулец
Команда Сергея Лавриненко продолжает подготовку ко второй части сезона УПЛ. Сегодня "Инглец" провел контрольный спарринг против богларского ЦСКА 1948.
Украинская команда пропустила дважды, а голом в составе коллектива высшего дивизиона Украины отметился Иван Головкин.
"Лучшая форма соперника, нехватка сыгранности и много ошибок в обороне, особенно в первом тайме, привели к тому, что мы уступаем со счетом 2-1. Надеемся на более удачные результаты в последующих матчах и верим в команду", - так прокомментировал поражение официальный Фейсбук клуба.
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