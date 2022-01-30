Хавбек Металлиста 1925: На сборах все уставшие. Место в основе никому не гарантировано

Полузащитник "Металлиста 1925" Юрий Батюшин поделился мыслями о тренировочных сборах харьковчан в Турции.

- Юрий, у "Металлиста 1925" 26-дневный сбор в Турции. Какие задачи ставите перед собой? Как должна выглядеть команда после окончания сбора?

– Прежде всего, ставится цель качественно подготовиться к чемпионату, к возобновлению сезона и закрепиться в основном составе. Ибо никому место в основе не гарантировано. У нас много качественных футболистов, поэтому пока такие цели. Относительно команды. Опять же все должны подойти в хорошей форме, выглядеть, как одно целое.

- Две тренировки, две игры провела команда на натуральном поле. Как ноги себя чувствуют?

– Как на сборах. Всегда уставшие, тяжелые, натянутые. Но ничего. Понимаем, что это необходимо на этом этапе. И самое главное подойти качественно к чемпионату.

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– Болельщики ругали команду за 0:4. Мы понимаем, что это не легко играть после такой дороги. В общем, как оцениваешь два матча, которые уже сыграны?

– Знаю, что не все болельщики ругали за 0:4. Некоторые с пониманием отнеслись к этому результату. Но мы и сами себя ругали за 0:4. Потому что поражение с большим счетом всегда неприятно. Эта игра была нужна, с самолета, подвигаться, растрясти себя. Это, возможно, даже лучше тренировки.

Относительно второй игры. Хороший соперник, хороший спарринг. Мы заметно, что уже лучше подошли к этому матчу. Были более свежими. Но все равно остаемся под нагрузками. И, возможно, где-то не проявили своих лучших качеств из-за этого. Ничего, подготовка продолжается. Думаю, что следующие матчи будут становиться все лучше и лучше.

– Качеством полей довольны?

– Безусловно. Качество полей здесь сейчас на самом высоком уровне.

– Бытовые условия? Были здесь год назад, сейчас что-нибудь изменилось?

– Ничего не меняется, все отлично. Как говорит Владислав Дмитренко: "все отлично".

– Семья уже скучает?

– Да, обязательно. Скучает очень сильно. И я по ним очень сильно скучаю. Выходим из ситуации, общаемся с помощью видеосвязи. Пока только так, – рассказал Батюшин.