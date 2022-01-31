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Динамо хочет купить защитника у Шерифа Вернидуба

Премьер-лига
(1 голосов)

Киевляне готовы отдать 1,5 млн евро

Динамо хочет купить защитника у Шерифа Вернидуба

Twitter Transfers24hr

Новина українською

Киевское "Динамо" ищет усиление в защитную линию. Как сообщает портал Transfers24hr, "бело-синие" сделают предложение по трансферу игрока "Шерифа" Густаво Дуланто.

Украинский клуб готов выложить за 26-летнего Густаво 1,5 млн евро и дать перуанскому футболисту зарплату в размере 800 тысяч в год.

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В текущем сезоне чемпионата Молдовы защитник провел 10 поединков, а также 6 матчей в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

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В статье: Шериф (Тирасполь) Динамо (Киев)
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Комментарии (3)
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Dimka26 (Чернигов)
31.01.2022 в 01:07
Ну и к чему это? Да, Сироте и Забарному нужна будет конкуренция, но блин, это игрок для лавки железно. 26 лет и полтора ляма - ну что это за игрок? Вернидуб и так из него максимум выжимает. Очередной самбрано.
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Степан Ставицкий (Энергодар)
31.01.2022 в 00:48
Был уже в Динамо один перуанский защитник)) если кто-то ещё помнит, о ком я
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Artemanat (Кривой Рог)
31.01.2022 в 00:30
У Шерифа Вернидуба, всё!!!
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