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Динамо хочет купить защитника у Шерифа Вернидуба
Киевляне готовы отдать 1,5 млн евро
Twitter Transfers24hr
Киевское "Динамо" ищет усиление в защитную линию. Как сообщает портал Transfers24hr, "бело-синие" сделают предложение по трансферу игрока "Шерифа" Густаво Дуланто.
Украинский клуб готов выложить за 26-летнего Густаво 1,5 млн евро и дать перуанскому футболисту зарплату в размере 800 тысяч в год.
В текущем сезоне чемпионата Молдовы защитник провел 10 поединков, а также 6 матчей в рамках группового этапа Лиги чемпионов.
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Источник:Twitter Transfers24hr
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Комментарии (3)
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Dimka26 (Чернигов)
31.01.2022 в 01:07
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Степан Ставицкий (Энергодар)
31.01.2022 в 00:48
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Artemanat (Кривой Рог)
31.01.2022 в 00:30
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