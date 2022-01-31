Динамо хочет купить защитника у Шерифа Вернидуба

Киевское "Динамо" ищет усиление в защитную линию. Как сообщает портал Transfers24hr, "бело-синие" сделают предложение по трансферу игрока "Шерифа" Густаво Дуланто.

Украинский клуб готов выложить за 26-летнего Густаво 1,5 млн евро и дать перуанскому футболисту зарплату в размере 800 тысяч в год.

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В текущем сезоне чемпионата Молдовы защитник провел 10 поединков, а также 6 матчей в рамках группового этапа Лиги чемпионов.