Динамо начнет второй сбор матчем с болгарским грандом

В понедельник, 31 января, киевское "Динамо" прилетит в Турцию, где проведет второй тренировочный сбор.

Сразу по прилету команда Мирчи Личуску сыграет товарищеский поединок с действующим чемпионом и лидером чемпионата Болгарии "Лудогорцем".

Как сообщает официальный сайт клуб, игра начнется в 17:00 по киевскому времени. На UA-Футболе будет доступна текстовая трансляция поединка.

По информации "Динамо Киев Inside", бело-синие также сыграют с сербскими "Чукаричками", болгарским "Левски", белорусским БАТЭ, "Динамо" из Тбилиси, боснийским "Широки Бриегом" и черногорским "Рударом". Впрочем, в списке соперников могут произойти перемены.

Напомним, что на первом сборе в Испании "Динамо" сыграло четыре поединка – трижды победило у представителей низших дивизионов Испании и однажды сыграло вничью с норвежским "Буде Глимт".