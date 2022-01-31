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Динамо начнет второй сбор матчем с болгарским грандом
Уже соперники более серьезные
fcdynamo.kiev.ua
В понедельник, 31 января, киевское "Динамо" прилетит в Турцию, где проведет второй тренировочный сбор.
Сразу по прилету команда Мирчи Личуску сыграет товарищеский поединок с действующим чемпионом и лидером чемпионата Болгарии "Лудогорцем".
Как сообщает официальный сайт клуб, игра начнется в 17:00 по киевскому времени. На UA-Футболе будет доступна текстовая трансляция поединка.
По информации "Динамо Киев Inside", бело-синие также сыграют с сербскими "Чукаричками", болгарским "Левски", белорусским БАТЭ, "Динамо" из Тбилиси, боснийским "Широки Бриегом" и черногорским "Рударом". Впрочем, в списке соперников могут произойти перемены.
Напомним, что на первом сборе в Испании "Динамо" сыграло четыре поединка – трижды победило у представителей низших дивизионов Испании и однажды сыграло вничью с норвежским "Буде Глимт".
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