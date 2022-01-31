Хавбек поехал в Грузию к украинскому тренеру. Львов отдал в аренду двух футболистов

"Львов" отдал в аренду полузащитника Алваро и форварда Эрнеста. Пресс-служба украинского футбольного клуба поблагодарила исполнителей и заявила, что в коллективе уже ждут их возвращения.

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26-летний Алваро поехал на год в грузинскую команду "Дилу" – "защитников" возглавляет украинский специалист Андрей Демченко.

26-летний Эрнест до конца сезона-2021/22 будет выступать за клуб "Наджран" из Саудовской Аравии.

Отметим, что Алваро провел в текущей кампании 12 поединков, а Эрнест сыграл за "Львов" в 17 матчах и забил 2 гола, также оформил 2 результативных передачи.