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Хавбек поехал в Грузию к украинскому тренеру. Львов отдал в аренду двух футболистов
Полузащитника и нападающего
lviv.fc
"Львов" отдал в аренду полузащитника Алваро и форварда Эрнеста. Пресс-служба украинского футбольного клуба поблагодарила исполнителей и заявила, что в коллективе уже ждут их возвращения.
26-летний Алваро поехал на год в грузинскую команду "Дилу" – "защитников" возглавляет украинский специалист Андрей Демченко.
26-летний Эрнест до конца сезона-2021/22 будет выступать за клуб "Наджран" из Саудовской Аравии.
Отметим, что Алваро провел в текущей кампании 12 поединков, а Эрнест сыграл за "Львов" в 17 матчах и забил 2 гола, также оформил 2 результативных передачи.
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