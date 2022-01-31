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Киевское Динамо полетело на второй межсезонный сбор
Кого взял Луческу?
Getty Images / Global Images Ukraine
Пресс-служба киевского "Динамо" сообщила, что столичный гранд отправился на турецкий сбор. Состав игроков, вылетевших из Украины в Турцию, следующий (отметим возвращение Забарного и Караваева):
Вратари: Георгий Бущан, Денис Бойко, Валентин Моргун;
Защитники: Денис Попов, Никита Бурда, Александр Караваев, Александр Тымчик, Илья Забарный, Владислав Дубинчак, Томаш Кендзера, Константин Вивчаренко, Александр Сирота, Антон Боль;
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Карлос Де Пена, Виктор Цыганков, Денис Гармаш, Витиньо, Виталий Буяльский, Денис Антюх, Владимир Бражко;
Нападающие: Артем Беседин, Владислав Кулач, Илья Шкурин, Владислав Ванат.
????????✈️???????? Вирушаємо на перший турецький збір у наступному складі pic.twitter.com/Devzdf59hK— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) January 31, 2022
В общей сложности на этот сбор у киевлян запланировано проведение семи товарищеских матчей.
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