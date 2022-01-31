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Киевское Динамо полетело на второй межсезонный сбор

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Кого взял Луческу?

Киевское Динамо полетело на второй межсезонный сбор

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Пресс-служба киевского "Динамо" сообщила, что столичный гранд отправился на турецкий сбор. Состав игроков, вылетевших из Украины в Турцию, следующий (отметим возвращение Забарного и Караваева):

Вратари: Георгий Бущан, Денис Бойко, Валентин Моргун;

Защитники: Денис Попов, Никита Бурда, Александр Караваев, Александр Тымчик, Илья Забарный, Владислав Дубинчак, Томаш Кендзера, Константин Вивчаренко, Александр Сирота, Антон Боль;

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Карлос Де Пена, Виктор Цыганков, Денис Гармаш, Витиньо, Виталий Буяльский, Денис Антюх, Владимир Бражко;

Нападающие: Артем Беседин, Владислав Кулач, Илья Шкурин, Владислав Ванат.

В общей сложности на этот сбор у киевлян запланировано проведение семи товарищеских матчей.

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В статье: Динамо (Киев)
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Источник:
fcdynamo.com

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Комментарии (8)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
31.01.2022 в 11:14
))))))) Огонь! Поработали в трансферное окно, можно и наигрывать звёзд!
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0
0
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meffi (Захід)
31.01.2022 в 10:35
А чому збір "міжсезонний". У нас хіба футбольний сезон закінчився? До травня ще далеко ніби. Може, "середсезонний"?
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+1
0
SoLoMoN1607 (N .K)
31.01.2022 в 10:48
имеется виду сезон 22/23
Ответить
0
0
download1 (huyersk)
31.01.2022 в 10:54
ти дебіл чи так ?))
+1
0
Консул (Новоград-Волинський)
31.01.2022 в 10:05
Нападників як не було, так і немає. Невже важко придбати одного нормального ?
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0
-1
chakvoron (Хоростків)
31.01.2022 в 09:38
Нападники один краще другого((((Тут Гармаш і Беседін реально в не конкуренції на жаль
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+1
0
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Американец 2000
31.01.2022 в 09:18
Гармаш - наше усьо !!! )))))
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+2
-2
MaximSK (Киев)
31.01.2022 в 09:23
Тебе нравится игра Гармаша? Кстати он забил единственный гол Динамо в ЛЧ, остальные нападающие играют намного хуже в данный момент.
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+1
0


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