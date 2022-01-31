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Шахтер - Црвена Звезда: смотреть онлайн, видеотрансляция
Последний соперник на турецком сборе
Фото: ФК Шахтер
Контрольный матч, 31.01.2022
"Шахтер" 16:00 "Црвена Звезда"
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Комментарии (1)
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zloyded (Киев)
31.01.2022 в 16:30
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