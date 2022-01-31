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Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер - Црвена Звезда: смотреть онлайн, видеотрансляция

Премьер-лига
(1 голосов)

Последний соперник на турецком сборе

Шахтер - Црвена Звезда: смотреть онлайн, видеотрансляция

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
Новина українською

Контрольный матч, 31.01.2022
"Шахтер" 16:00 "Црвена Звезда"

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В статье: Шахтер (Донецк) Црвена Звезда (Белград)
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Комментарии (1)
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zloyded (Киев)
31.01.2022 в 16:30
Ганьба!!! Три українця, не рахуючи АМораєса, у складі "української" команди
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