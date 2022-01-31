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Динамо - Лудогорец: смотреть онлайн, видеотрансляция
Первый соперник в Турции
Фото: ФК Динамо
Контрольный матч, 31.01.2022
"Динамо" 17:00 "Лудогорец"
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