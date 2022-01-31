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"Не хватило физических кондиций". Форвард Мариуполя подвел итоги недавнего спарринга

Премьер-лига
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Он, к тому же, еще и забил сам

"Не хватило физических кондиций". Форвард Мариуполя подвел итоги недавнего спарринга

Фото: ФК Мариуполь

UA-Футбол
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Форвард "Мариуполя" Богдан Вьюнник поделился своими эмоциями после спарринга с "Вождовацом". Его команда сыграла 2:2, а нападающий забил один из голов.

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"Вождовац" — довольно сильная команда. Нам было очень тяжело. К тому же у них в ближайшее время возобновляется чемпионат, поэтому эта команда была в более лучшей форме, чем мы. Интересный и трудный спарринг. Гол? У нас получилась быстрая атака. Леша Кащук навесил с фланга – я ворвался в штрафную и пробил головой.

Думаю, в первую очередь, не хватило физических кондиций. Наш сбор только начался, и где-то накопилась усталость. Плюс матч с "Шахтером" дал о себе знать. У нас был такой пиковой день по усталости. Дальше, думаю, будет полегче. После игры с "Вождовацом" главный тренер дал нам выходной. Мы отдохнем, "потянемся" в тренажерном зале, пройдем восстановительные процедуры и с новыми силами продолжим работать", — заявил нападающий.

В первой части сезона Вьюнник отметился двумя результативными действиями в 13-ти играх за "приазовцев"

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В статье: ФК Мариуполь Богдан Вьюнник
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Источник:
ФК "Мариуполь"

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