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СМИ: Цыганков отклонил вариант с арендой во французский клуб
Правильное решение?
Фото: Александр Приходько
По информации "ТаТоТаке", Виктор Цыганков мог продолжить карьеру в "Монако". Французский клуб был заинтересован в приглашении вингера "Динамо".
Сделка могла состояться по схеме "аренда+выкуп за 20 миллионов евро", однако предложение "Монако" отклонил сам Цыганков. Причины две - нежелание Виктора играть в Лиге 1, а также сомнения насчет аренды.
На счету Цыганкова 11 голов и четыре голевые передачи в 25-ти матчах этого сезона.
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Источник:ТаТоТаке
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Комментарии (15)
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