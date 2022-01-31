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СМИ: Цыганков отклонил вариант с арендой во французский клуб

Премьер-лига
(1 голосов)

Правильное решение?

СМИ: Цыганков отклонил вариант с арендой во французский клуб

Фото: Александр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

По информации "ТаТоТаке", Виктор Цыганков мог продолжить карьеру в "Монако". Французский клуб был заинтересован в приглашении вингера "Динамо".

Сделка могла состояться по схеме "аренда+выкуп за 20 миллионов евро", однако предложение "Монако" отклонил сам Цыганков. Причины две - нежелание Виктора играть в Лиге 1, а также сомнения насчет аренды.

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На счету Цыганкова 11 голов и четыре голевые передачи в 25-ти матчах этого сезона.

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В статье: Динамо (Киев) Монако Виктор Цыганков
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (15)
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Artemanat (Кривой Рог)
31.01.2022 в 14:25
Человек сидит на хорошей зарплате в комнатных условиях,а тут нужно ехать куда-то, что-то доказывать,учить язык,сидеть на лавке иногдая! Вывод: сцыкун!
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0
0
Kela (Одесса)
31.01.2022 в 14:13
или идиот или трус
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+2
0
avatar
Виктор 2209 (Мехико)
31.01.2022 в 14:10
УПЛ и Динамо превыше всего!)Зачем что-то менять?!
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+1
0
oda1979 (Запорожье)
31.01.2022 в 14:05
Циган реально себя оценивает. Стеклянный он. Его поезд ушел. Так что в ДК он на веки-вечные. Такой контракт как сейчас ему никто за бугром не предложит.
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+2
0
royalstas (Вінниця)
31.01.2022 в 13:24
Нічого людей не вчить шлях Ярмоли і як йому було важко після 26 їхати в європу.... а Циганкову уже 24....
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+2
-1
Dr. House (Поділля)
31.01.2022 в 13:20
Циганков не Мессі, не спокусився Лігою Фермерів)))
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0
0
avatar
С.Карпович. (Ланівці)
31.01.2022 в 13:09
Можливо він і сам розуміє що заграти йому десь крім України не просто,а може і нереально.А тут всі свої і бабки непогані.
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+3
-1
MaximSK (Киев)
31.01.2022 в 13:08
Если честно Монако мне в последние годы не нравится как играет команда, деньги есть, но игра у команды ниже среднего, не знаю правильно ли сделал Цыганков, что отказался. И еще президент там россиянин и там играет Головин. Я думаю летом можно найти лучший вариант для продолжении карьеры, главное продолжать прогрессировать.
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+1
-2
avatar
odinvodin (Доброполье)
31.01.2022 в 12:46
''Таити,Таити...Нас и здесь неплохо кормят'')
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+3
-2
avatar
таврия19752009 (симферополь)
31.01.2022 в 12:46
Гармаш будет падать ,судья давать пенальти ,Цыганков забивать,про Динамовские журналисты каждый год будут делать лучшем игроком Украины .кайф для него
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+5
-7
avatar
таврия19752009 (симферополь)
31.01.2022 в 12:43
"Домашняя ванна" УПЛ конфортней
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+6
-5
Bandura (Klagenfurt)
31.01.2022 в 12:43
хранцузьку не осилить
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+2
-2
alexfc (Киев)
31.01.2022 в 12:29
Этот суперфутболист, который в пустые ворота попасть не может. Так и останется в ДК до пенсии. Нужно идти, если ещё предлагают. А так звичайно дурень, що відмовився
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+4
-4
тутти-10 (Сумська область)
31.01.2022 в 12:20
Ну і дурень
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+1
-4
C_Ballack (Днепр)
31.01.2022 в 12:16
Не желает Витька в Лиге 1 играть, а желает играть УПЛ
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+4
-5


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