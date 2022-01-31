СМИ: Цыганков отклонил вариант с арендой во французский клуб

По информации "ТаТоТаке", Виктор Цыганков мог продолжить карьеру в "Монако". Французский клуб был заинтересован в приглашении вингера "Динамо".

Сделка могла состояться по схеме "аренда+выкуп за 20 миллионов евро", однако предложение "Монако" отклонил сам Цыганков. Причины две - нежелание Виктора играть в Лиге 1, а также сомнения насчет аренды.

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На счету Цыганкова 11 голов и четыре голевые передачи в 25-ти матчах этого сезона.