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Ничья в первом спарринге дня. Александрия не обыграла казахстанский Каспий
После обеда коллектив Гуры проведет новый матч
Фото: ФК Александрия
Украинские клубы продолжают подготовку к возобновлению сезона. Свой первый спарринг, запланированный на 31-е января, провела "Александрия".
Коллектив Гуры сыграл вничью с "Каспием". Пропустив первыми до перерыва, счет сравнять украинской команде удалось во втором тайме. Точным ударом из-за штрафной отметился 18-летний Андрей Андрейчук. Больше голов забито не было.
В 16:00 "горожане" сыграют с "Вайгле".
Контрольный матч, 31.01.2022
"Александрия" - "Каспий" 1:1
"Александрия": Горох (Ермаков 46), Мирошниченко, Мельник, Бабогло, Чубатый, Дришлюк, Сытников (Мустафаев 46), Калитвинцев, Калюжный, Устименко, Андрийчук
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