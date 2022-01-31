Отправился на второй сбор с Динамо. Ванат не входит в трансферные планы Зари

Остается неизвестной судьба талантливого форварда "Динамо" Владислава Ваната. Недавно он покинул "Черноморец", а сегодня отправился на сборы с киевским клубом.

Несколько дней ходил слух, что в его приглашении в "Зарю" заинтересован Виктор Скрипник, однако, по данным Meta-ratings, это не так. Луганчане не будут приглашать молодого форварда.

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Отметим, что первую половину кампании Ванат провел в составе "Черноморца". На его счету три гола в 18-ти играх.