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Отправился на второй сбор с Динамо. Ванат не входит в трансферные планы Зари

Премьер-лига
(1 голосов)

Но и не факт, что весной останется с украинским чемпионом

Отправился на второй сбор с Динамо. Ванат не входит в трансферные планы Зари

Фото: ФК Черноморец

UA-Футбол
Новина українською

Остается неизвестной судьба талантливого форварда "Динамо" Владислава Ваната. Недавно он покинул "Черноморец", а сегодня отправился на сборы с киевским клубом.

Несколько дней ходил слух, что в его приглашении в "Зарю" заинтересован Виктор Скрипник, однако, по данным Meta-ratings, это не так. Луганчане не будут приглашать молодого форварда.

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Отметим, что первую половину кампании Ванат провел в составе "Черноморца". На его счету три гола в 18-ти играх.

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Владислав Ванат
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Источник:
Meta-ratings

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Комментарии (1)
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Виктор М (Б-Днестр.) (Белгород-Днестровски)
31.01.2022 в 13:05
Ванат- уровень молодежного футбола и сомневаюсь, что когда-то созреет до взрослого
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