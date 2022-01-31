Костевич: Читал, что я травмировался, но это плановая операция, продолжение первой

Защитник киевского "Динамо" Владимир Костевич прокомментировал последнюю информацию о своей травме, а также поделился мыслями о будущем.

"Читал, что я травмировался, но это плановая операция, продолжение первой. Немного подправили мениск, ничего серьезного, косметическая операция. Я сейчас восстанавливаюсь, операция была 11 января.

Вторая часть сезона? Пока что не знаю. Буду думать об этом уже ближе к возвращению на поле. После травмы мне нужно играть, поэтому нужна команда, в которой у меня будет стабильная игровая практика. Я еще не думал о моих будущих командах. Поиском клуба и разговорами о контрактах стану заниматься 31 января.

Возвращение в "Карпаты"? Я вообще никаких вариантов не рассматривал. У меня были вопросы реабилитации, сейчас я выхожу на финальную стадию восстановления. Только сейчас начну заниматься вопросом трудоустройства.

Я скучал по футболу, но не теряю времени, а работаю над своими слабыми сторонами. Многое подтянул. Готовлюсь, когда есть шанс выйти на поле", - рассказав Костевич.

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Последний раз Костевич выходил на футбольное поле еще летом 2020-го.