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Костевич: Читал, что я травмировался, но это плановая операция, продолжение первой
Тяжелый период в карьере украинского защитника
Фото - ФК Лех, автор неизвестен
Защитник киевского "Динамо" Владимир Костевич прокомментировал последнюю информацию о своей травме, а также поделился мыслями о будущем.
"Читал, что я травмировался, но это плановая операция, продолжение первой. Немного подправили мениск, ничего серьезного, косметическая операция. Я сейчас восстанавливаюсь, операция была 11 января.
Вторая часть сезона? Пока что не знаю. Буду думать об этом уже ближе к возвращению на поле. После травмы мне нужно играть, поэтому нужна команда, в которой у меня будет стабильная игровая практика. Я еще не думал о моих будущих командах. Поиском клуба и разговорами о контрактах стану заниматься 31 января.
Возвращение в "Карпаты"? Я вообще никаких вариантов не рассматривал. У меня были вопросы реабилитации, сейчас я выхожу на финальную стадию восстановления. Только сейчас начну заниматься вопросом трудоустройства.
Я скучал по футболу, но не теряю времени, а работаю над своими слабыми сторонами. Многое подтянул. Готовлюсь, когда есть шанс выйти на поле", - рассказав Костевич.
Последний раз Костевич выходил на футбольное поле еще летом 2020-го.
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